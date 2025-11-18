Language
    लिव-इन में रहती थी बेटी, पापा-चाचा ने कर दी हत्या; समाज को सुनाई आत्महत्या की कहानी

    By Jeet Kumar Edited By: Jeet Kumar
    Updated: Tue, 18 Nov 2025 11:30 PM (IST)

    गुजरात के बनासकांठा में एक बेहद हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है। बनासकांठा में एक बेटी के लिव इन में रहने पर उसके पापा और चाचा ने हत्या कर दी। इस घटना को लेकर बनासकांठा पुलिस ने चार्जशीट दाखिल की है जिसमें कई बातें खुलकर सामने आई हैं।

    बनासकांठा में बेटी के लिव इन में रहने पर पापा और चाचा ने हत्या कर दी (सांकेतिक तस्वीर)

    बनासकांठा पुलिस की चार्जशीट में कहा गया है कि 19 वर्षीय मेडिकल छात्रा, जिसकी उसके परिवार ने 'ऑनर किलिंग' में गला घोंटकर हत्या कर दी थी, उसको पहले 50 गोलियां देकर बेहोश किया गया था इस कृत्य में दो केमिस्टों ने सलाह दी थी।

    आरोप पत्र के अनुसार, अल्प्राजोलम की गोलियों को पीसकर चंद्रिका चौधरी को दिए गए दूध के गिलास में मिला दिया गया था, जिसके बाद उसके पिता, चाचा और अन्य रिश्तेदारों ने उसके लिव-इन संबंध से नाराज होकर कथित तौर पर उसकी हत्या कर दी थी।

    आरोप पत्र में आगे कहा गया है कि यह योजना उसके पिता और चाचा द्वारा अपने समुदाय के दो केमिस्टों से सलाह लेने के बाद बनाई गई थी, जिन्होंने कथित तौर पर उन्हें आश्वासन दिया था कि लड़की दवा से वह जल्दी बेहोश हो जाएगी। दोनों केमिस्टों को अभियोजन पक्ष का गवाह बनाया गया है।

    चंद्रिका के चाचा, जिन पर वह भरोसा करती थी, उसने कथित तौर पर उसे दूध पिलाया और जब तक उसने दूध नहीं पी लिया, तब तक उसके पास ही रहे। फिर आरोपियों ने उसके पूरी तरह बेहोश होने का इंतजार किया, जिसके बाद उन्होंने दुपट्टे से उसका गला घोंटकर उसे फांसी पर लटका दिया ताकि आत्महत्या का नाटक किया जा सके।

    पुलिस के मुताबिक, चंद्रिका हरेश नाम के व्यक्ति के साथ रिलेशन में थी और वह मई में लड़के साथ भाग गई थी। फिर वह लड़के साथ लिव इन में रहने लगी थी। लेकिन परिवार ने उसको खोज निकाला और चंद्रिका को घर ले आए थे। इसके बाद ही 25 जून को चंद्रिका की हत्या कर दी गई जिसको आत्महत्या की तरह पेश किया था।