    शादी के बहाने बेटी के ब्वॉफ्रेंड को घर पर बुलाया, फिर गर्लफ्रेंड के सामने ही मां ने बैट से पीट-पीटकर मार डाला

    By Shubham Tiwari Edited By: Shubham Tiwari
    Updated: Thu, 11 Dec 2025 01:13 PM (IST)

    तेलंगाना में एक बीटेक के छात्र को उसके प्रेमिका के घर वालों ने पीट-पीटकर मार डाला। पुलिस ने मामला दर्ज कर शव को पोस्टमॉर्टम के लिए भेज दिया है। प्रेमि ...और पढ़ें

    गर्लफ्रेंड की मां ने छात्र को पीट-पीटकर मार डाला (सांकेतिक तस्वीर)

    डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। तेलंगाना के सांगारेड्डी से एक दिहला देने वाली घटना सामने आई है। जहां इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रहे छात्र की उसके प्रेमिका के घर वालों ने पीट-पीटकर हत्या कर दी। वहीं, प्रेमिका को भी गंभीर चोट आई है।

    दरअसल, 19 साल के इंजीनियरिंग छात्र की उस वक्त मौत हो गई, जब प्रेमिका के घर बुलाकर उसकी मां ने कथित तौर पर उसकी बेरहमी से पिटाई कर दी। आरोप है कि यह हिंसक हमला के कारण छात्र की मृत्यु हुई।

    बीटेक का छात्र था मृतक

    अमीनपुर सर्कल इंस्पेक्टर नरेश ने बताया कि पीड़ित ज्योति श्रवण साई, मैसमगुडा स्थित सेंट पीटर इंजीनियरिंग कॉलेज में कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग के द्वितीय वर्ष के बी.टेक छात्र था। उसका बीरामगुडा के इसुकाबवी की निवासी 19 वर्षीय श्रीजा के साथ संबंध था।

    शादी के बहाने घर पर बुलाया

    इसके रिश्ते को लेकर श्रीजा के परिवार से विरोध का सामना करना पड़ा था। इसको लेकर कई बार परिवार वालों ने लड़के को धमकाया भी था। श्रीजा के माता-पिता ने श्रावण को पहले अपने घर यह कहकर बुलाया कि वे वे दोनों की शादी के बारे में चर्चा कर सकें।

    लेकिन उसके आने के बाद लड़की की मां और उसके परिवार के अन्य लोगों ने उस पर हमला कर दिया। लड़की की मां ने क्रिकेट बल्ले से उसकी जमकर पिटाई की। उसे सिर में चोटें आईं और उसके पैर और पसलियों में फ्रैक्चर हो गए। इसके बाद उन्हें कुकाटपल्ली के एक निजी अस्पताल में ले जाया गया, जहां उन्हें मृत घोषित कर दिया गया।

    पुलिस कर रही मामले की जांच

    अमीनपुर पुलिस ने हत्या का मामला दर्ज कर लिया है। पुलिस ने इस घटना में शामिल क्रिकेट बैट बरामद कर लिया है। वहीं, शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। फिलहाल पुलिस यरह जांच करने की कोशिश में है कि इस हत्या में लड़की के फैमिली वालों में और कौन-कौन शामिल था।

