Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    आरएसएस के सरकार्यवाह दत्तात्रेय होसबाले का संबोधन, लोगों से अपना जीवन राष्ट्र के नाम समर्पित करने का किया आह्वान

    By Digital Desk Edited By: Garima Singh
    Updated: Fri, 03 Oct 2025 12:09 AM (IST)

    राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) के सरकार्यवाह दत्तात्रेय होसबाले ने देशवासियों से समाज और राष्ट्र के लिए जीवन समर्पित करने का आह्वान किया। उन्होंने संघ स्थापना दिवस पर स्वयंसेवकों को संबोधित करते हुए कहा कि भारत विश्व में सम्मानजनक स्थान बना रहा है पर यह यात्रा अभी जारी रहनी चाहिए। उन्होंने अयोध्या में राम मंदिर निर्माण का भी उल्लेख किया।

    prefferd source google
    Hero Image
    राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरकार्यवाह दत्तात्रेय होसबाले। फाइल फोटो

    डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) के सरकार्यवाह दत्तात्रेय होसबाले ने देशवासियों से आह्वान किया कि वे अपना जीवन समाज एवं राष्ट्र के लिए समर्पित करें।

    वह संघ के स्थापना दिवस के उपलक्ष्य में स्वयंसेवकों के पथ संचलन से पूर्व सरयू तट स्थित राम कथा पार्क में स्वयंसेवकों को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि भारत करवट ले रहा है। विश्व में भारत का सम्मानजनक स्थान है, लेकिन यह यात्रा अभी और आगे तक जानी है, रुकनी नहीं चाहिए।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    हमने बहुत सारे लोगों की घर वापसी कराई है: होसबाले

    होसबाले ने कहा कि यहां की संस्कृति-सभ्यता का संदेश पूरी दुनिया में जाना चाहिए। जो किसी दबाव में या बलपूर्वक हिन्दू धर्म के बाहर चले गए और अन्य मतावलंबी बन गए, ऐसे लोगों को वापस लाने का काम संघ कर रहा है। कुछ लोग कहते थे कि यह वापसी संभव नहीं है, लेकिन हमने बहुत सारे लोगों की घर वापसी (¨हदू धर्म में परावर्तन) कराई है।

    संघ नहीं होता तो क्या होता: होसबाले

    सरकार्यवाह दत्तात्रेय होसबाले ने कहा कि अयोध्या में भव्य राम मंदिर का निर्माण हुआ है। यह समाज के सहयोग से हुआ है। हम यह नहीं कहते कि संघ ने किया है, लेकिन संघ नहीं होता, तो क्या होता? संघ अपने समाज की कुंडलिनी शक्ति को जागृत करने का काम करेगा। यह कुंडलिनी शक्ति भारत को सिरमौर बनने के लिए आवश्यक है।