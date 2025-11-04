Language
    रिएलिटी शो के डांस को ट्रक ने मारी टक्कर, सीसीटीवी में कैद हुई दर्दनाक मौत की तस्वीर; चालक गिरफ्तार

    Abhinav Tripathi
    Updated: Tue, 04 Nov 2025 07:45 PM (IST)

    एक सड़क हादसे में 36 वर्षीय डांसर सुधींद्र की सड़क दुर्घटना में मौत हो गई। वह अपनी मारुति सुजुकी ईको में खराबी की जांच कर रहे थे, तभी एक ट्रक ने उन्हें टक्कर मार दी। सीसीटीवी फुटेज में हादसा कैद हो गया, जिसमें ट्रक चालक को बाद में गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस के अनुसार, चालक ने नींद आने की बात कही है।

    रिएलिटी शो के डांसर की सड़क हादसे में मौत। (फोटो- सोशल मीडिया)

    डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। पिछले कई टीवी रियलिटी शो में नजर आए एक 36 साल के डांसर की हादसे में मौत हो गई। जानकारी के अनुसार, सड़क पर उनकी कार में कुछ खराब आ गई, जिसके बाद वह कार से बाहर निकल कर उसकी जांच कर रहे थे। इसी दौरान एक ट्रक ने उनको टक्कर मार दी।

    दरअसल, सुधींद्र ने एक नई मारुति सुज़ुकी ईको खरीदी थी। इसी कार से वह अपने भाई को अपने भाई के पास बेंगलुरु जा रहे थे। उन्होंने कार में एक खराबी देखी और उसे नेलमंगला तालुका के पेम्मनहल्ली के पास हाईवे के किनारे पार्क कर दिया। इसी दौरान पीछे से आ रहे एक ट्रक ने उन्हें टक्कर मार दी।

    हादसे का सीसीवीटी वीडियो आया सामने

    इस घटना का एक सीसीटीवी भी सामने आया है। वीडियो में एक कार हाईवे के किनारे खड़ी नजर आ रही है। इसी कार के बगल में सुधींद्र खड़े नजर आ रहे हैं। वहीं, पीछे से एक ट्रक भी आता नजर आ रहा है।

    वीडियो में देखा जा सकता है कि ट्रक अचानक ईको की ओर मुड़ने लगता है और सुधींद्र को पता चलता है कि वह उसकी ओर आ रही है, लेकिन वह स्तब्ध रह जाता है। ट्रक उसे जोर से साइड से टक्कर मारता है, जिससे वह उसके और कार के बीच फंस जाता है।

    आरोपी चालक को पुलिस ने किया गिरफ्तार

    टक्कर के बाद ट्रक चालक वाहन की गति को धीमी करता है, लेकिन इस टक्कर के बाद सुधींद्र की मौत हो जाती है। डबासपेटे पुलिस स्टेशन के अधिकारियों ने बताया कि दुर्घटना के बाद ट्रक चालक भाग गया और कुछ घंटों बाद उसे गिरफ्तार कर लिया गया। एक पुलि अधिकारी ने इस घटना को लेकर बताया कि चालक ने कहा है कि उसे गाड़ी चलाते समय नींद आ गई थी। हम दावे की पुष्टि कर रहे हैं।