रिएलिटी शो के डांस को ट्रक ने मारी टक्कर, सीसीटीवी में कैद हुई दर्दनाक मौत की तस्वीर; चालक गिरफ्तार

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। पिछले कई टीवी रियलिटी शो में नजर आए एक 36 साल के डांसर की हादसे में मौत हो गई। जानकारी के अनुसार, सड़क पर उनकी कार में कुछ खराब आ गई, जिसके बाद वह कार से बाहर निकल कर उसकी जांच कर रहे थे। इसी दौरान एक ट्रक ने उनको टक्कर मार दी।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

दरअसल, सुधींद्र ने एक नई मारुति सुज़ुकी ईको खरीदी थी। इसी कार से वह अपने भाई को अपने भाई के पास बेंगलुरु जा रहे थे। उन्होंने कार में एक खराबी देखी और उसे नेलमंगला तालुका के पेम्मनहल्ली के पास हाईवे के किनारे पार्क कर दिया। इसी दौरान पीछे से आ रहे एक ट्रक ने उन्हें टक्कर मार दी।

हादसे का सीसीवीटी वीडियो आया सामने इस घटना का एक सीसीटीवी भी सामने आया है। वीडियो में एक कार हाईवे के किनारे खड़ी नजर आ रही है। इसी कार के बगल में सुधींद्र खड़े नजर आ रहे हैं। वहीं, पीछे से एक ट्रक भी आता नजर आ रहा है।

वीडियो में देखा जा सकता है कि ट्रक अचानक ईको की ओर मुड़ने लगता है और सुधींद्र को पता चलता है कि वह उसकी ओर आ रही है, लेकिन वह स्तब्ध रह जाता है। ट्रक उसे जोर से साइड से टक्कर मारता है, जिससे वह उसके और कार के बीच फंस जाता है।