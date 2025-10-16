Language
    MP में फिर पेशाब कांड! अवैध खनन का विरोध करने पर दलित युवक के साथ बर्बरता, केस दर्ज

    By Digital Desk Edited By: Garima Singh
    Updated: Thu, 16 Oct 2025 10:07 PM (IST)

    मध्य प्रदेश के स्लीमनाबाद में एक दलित व्यक्ति के साथ अत्याचार हुआ। अवैध खनन का विरोध करने पर चार लोगों ने राजकुमार चौधरी के साथ मारपीट की और उस पर मूत्र त्याग किया। पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है। यह घटना सीधी जिले में हुई पिछली घटना की याद दिलाती है, जिसने राष्ट्रीय स्तर पर ध्यान आकर्षित किया था।

    डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। जिले के स्लीमनाबाद थाना क्षेत्र के मटवारा गांव में एक दलित व्यक्ति के साथ खनन का विरोध करने पर गांव के ही चार लोगों ने मारपीट की और उसके ऊपर मूत्र त्याग भी किया। घटना की शिकायत के बाद जांच करते हुए पुलिस ने चार लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया है।

    एएसपीडा. संतोष डेहरिया ने बताया कि घटना 14 अक्टूबर को जिला मुख्यालय से लगभग 45 किलोमीटर दूर स्लीमनाबाद थाना क्षेत्र के मटवारा गांव में हुई। जहां पर गांव के ही रामानुज पांडे, राम बिहारी पांडे, पवन पांडे और सतीश ने कथित तौर पर राजकुमार चौधरी पर हमला किया और उनका अपमान किया।

    राजकुमार चौधरी ने इस संबंध में पुलिस अधीक्षक को शिकायत दी थी। जिसमें उसका आरोप था कि गांव के ग्राम पंचायत भवन में मुरूम भरवाने को लेकर उसने विरोध किया था। उसका आरोप था कि सरपंच रामानुज पांडेय उसके खेत के पास अवैध खनन करा रहे थे और जिसका उसने विरोध किया तो रामानुज, उनके बेटे पवन पांडे, रामबिहारी काछी व सतीश ने मारपीट की और जातिगत अपमान करते हुए उसपर मूत्र त्याग भी किया। साथ ही पुलिस से संपर्क करने पर जान से मारने की धमकी दी।

    पुलिस ने चारों के खिलाफ अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया गया। एएसपी ने बताया कि चारों फरार हैं और उन्हें पकड़ने के प्रयास जारी है। इससे पहले भी प्रदेश के सीधी जिले में एक ऐसी ही घटना राष्ट्रीय सुर्खियों में रही थी और उसी साल हुए विधानसभा चुनावों के दौरान एक बड़ा मुद्दा बन गई थी। सीधी में हुई इस घटना में एक आदिवासी युवक पर मूत्र त्याग किया गया था।