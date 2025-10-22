Language
    MP News: भिंड में ट्रक चलाने से मना करने पर दलित ड्राइवर को पीटा, पेशाब पिलाया

    By Jeet Kumar Edited By: Jeet Kumar
    Updated: Wed, 22 Oct 2025 03:36 AM (IST)

    मध्य प्रदेश के भिंड जिले के सुरपुरा में एक दलित ट्रक चालक के साथ मारपीट और पेशाब पिलाने की घटना सामने आई है। यह घटना दीवाली के दिन हुई, जब चालक ने ट्रक चलाने से मना कर दिया। इसके बाद आरोपितों ने उसके साथ अमानवीय व्यवहार किया। पुलिस ने इस मामले में तीन आरोपितों को गिरफ्तार कर लिया है।

    भिंड में ट्रक चलाने से मना करने पर दलित ड्राइवर को पीटा, पेशाब पिलाया (सांकेतिक तस्वीर)

    इसके बाद आरोपितों ने उसके साथ अमानवीय व्यवहार किया। पुलिस ने इस मामले में तीन आरोपितों को गिरफ्तार कर लिया है। घायल ट्रक चालक को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां कलेक्टर करोड़ी लाल मीणा और एडिशनल एसपी संजीव पाठक ने उसकी स्थिति का जायजा लिया।

    उन्होंने बताया कि चालक को गंभीर चोटें आई हैं। पीडि़त की शिकायत पर मारपीट, बंधक बनाने और एससी-एसटी एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया है। पेशाब पिलाने के आरोप की भी जांच की जा रही है।

     