MP News: भिंड में ट्रक चलाने से मना करने पर दलित ड्राइवर को पीटा, पेशाब पिलाया

जेएनएन, भिंड। मध्य प्रदेश के भिंड जिले के सुरपुरा में एक दलित ट्रक चालक के साथ मारपीट और पेशाब पिलाने की घटना सामने आई है। यह घटना दीवाली के दिन हुई, जब चालक ने ट्रक चलाने से मना कर दिया।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

इसके बाद आरोपितों ने उसके साथ अमानवीय व्यवहार किया। पुलिस ने इस मामले में तीन आरोपितों को गिरफ्तार कर लिया है। घायल ट्रक चालक को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां कलेक्टर करोड़ी लाल मीणा और एडिशनल एसपी संजीव पाठक ने उसकी स्थिति का जायजा लिया।