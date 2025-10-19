Language
Back Image
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck

    MP में 200 पुलिस वालों के साथ शुरू हुआ एंटी डकैत अभियान, पांच पर केस दर्ज 

    By Digital Desk Edited By: Abhishek Pratap Singh
    Updated: Sun, 19 Oct 2025 12:18 AM (IST)

    मध्य प्रदेश के चंबल में डकैतों की वापसी से दहशत है। इनामी डकैत योगेंद्र गुर्जर ने ग्वालियर में एक गर्भवती महिला का अपहरण किया और बाद में उसके परिवार को गांव तबाह करने की धमकी दी। पुलिस ने 200 जवानों के साथ एंटी डकैत ऑपरेशन शुरू किया है। डकैत पर कई मामले दर्ज हैं और एक थाना प्रभारी को लापरवाही के लिए निलंबित कर दिया गया है। पीड़ित परिवार डर के कारण गांव वापस नहीं जा रहा है।

    prefferd source google
    Hero Image

    डकैतों की दहशत।

    डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। मध्य प्रदेश के चंबल में करीब 15 साल की शांति के बाद फिर से डकैत की सक्रियता ने पुलिस को सतर्क और कई गांवों के लोगों को दहशत में डाल दिया है। अबकी 25 हजार रुपये का इनामी डकैत योगेंद्र उर्फ योगी गुर्जर ने ग्वालियर और मुरैना जिलों के जंगल को अशांत किया है।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    उसने अपने गैंग के साथ आठ अक्टूबर को ग्वालियर के तिघरा स्थित गुर्जा गांव में अंधाधुंध फायरिंग कर नौ माह की गर्भवती अंजू गुर्जर का अपहरण कर लिया। हालांकि, 24 घंटे बाद ही पुलिस की घेराबंदी पर डकैत अंजू को तो छोड़कर भाग गए, लेकिन अब इस डकैत ने मंजू के परिवार वालों को उनके गांव को भंवरपुरा बनाने की धमकी दी है।

    पुलिस ने शुरू किया ऑपरेशन

    इसके बाद हरकत में आए पुलिस अधिकारियों ने शनिवार को छह थानों से करीब 200 जवानों को बुलाकर सालों बाद जंगल में एंटी डकैत आपरेशन शुरू किया। ग्वालियर और मुरैना के सीमावर्ती जंगल में सुबह छह बजे से सात घंटे तक सर्च आपरेशन चलाया गया। 20 किलोमीटर तक पुलिस जंगल में घूमी।

    बता दें कि ग्वालियर के भंवरपुरा गांव में डकैतों ने वर्ष 2007 में सामूहिक नरसंहार को अंजाम दिया था। डकैतों के गड़रिया गैंग ने इस गांव में 12 लोगों के हाथ पीछे से बांधने के बाद उन सबको गोलियों से भून दिया था। इसके बाद पुलिस की सख्ती का ही असर था कि वर्ष 2010 से डकैतों द्वारा कोई घटना सामने नहीं आई थी।

    पुलिस के अनुसार, डकैत योगेंद्र उर्फ योगी पर पूर्व से ही 15 से अधिक मामले दर्ज हैं। कई मामलों में कोर्ट में पेश न होने की वजह से उस पर 25 हजार का इनाम घोषित है। उधर, डकैत की तलाश में तिघरा थाना प्रभारी शिवकुमार शर्मा ने टीम नहीं भेजी और स्टाफ के साथ दीवाली की खरीदारी करने बाजार पहुंच गए। इस पर एसएसपी धर्मवीर सि्ंह ने उन्हें लाइन हाजिर कर दिया है।

    धमकी से दहशत में परिवार, घर जाने के लिए तैयार नहीं

    डकैत के चंगुल से छूटने के बाद अंजू गुर्जर ने ग्वालियर में बेटे को जन्म दिया है। अस्पताल से उनकी छुट्टी हो चुकी है, लेकिन अंजू के ससुराल वाले दहशत में अपने गांव नहीं जा रहे हैं। ससुर ब्रजलाल का कहना है कि डकैत द्वारा चरवाहों के जरिये उन तक धमकी पहुंचाई गई है कि दीवाली तक उनके गांव गुर्जा को भंवरपुरा बना डालेंगे।

    यह भी पढ़ें: मध्य प्रदेश में सरकारी कर्मचारियों को मिलेगा दीपावली का तोहफा! DA में 3 फीसदी का इजाफा