चक्रवात 'मोंथा' का प्रकोप, यूपी-बिहार समेत इन राज्यों में होगी तूफानी बारिश; दिल्ली में सांसों पर संकट
बंगाल की खाड़ी से उठा चक्रवाती तूफान मोंथा का भयंकर असर देखने को मिल रहा है। मोंथा का असर कई राज्यों में देखने को मिला है। झारखंड, बिहार, ओडिशा, सिक्किम, यूपी समेत कई और राज्यों में तूफानी बारिश हो रही है। यूपी के कई जिलों में मूसलाधार बारिश हुई है वहीं, आज सुबह से भी कई जिलों में हल्की बूंदाबांदी हो रही है।
बिहार-झारखंड में आज होगी तूफानी बारिश
आईएमडी के मुताबिक 31 अक्टूबर को बिहार और झारखंड में भारी से बहुत भारी बारिश होने की संभावना है। 31 अक्टूबर को उप-हिमालयी पश्चिम बंगाल और सिक्किम में कुछ स्थानों पर अत्यधिक भारी बारिश हो सकती है।
आज यूपी के कई जिलों में होगी बारिश
इससे उत्तर प्रदेश पूर्वांचल के कुछ जिलों में 31 अक्टूबर के दौरान तड़ित झंझावात के साथ वर्षा होने की संभावना है। लखनऊ स्थित भारतीय मौसम विज्ञान विभाग के आंचलिक कार्यालय के वरिष्ठ विज्ञानी डा. अतुल कुमार सिंह ने बताया इस मौसम तंत्र के प्रभाव से बादलों की आवाजाही शुरू होगी।
दार्जिलिंग में भारी बारिश की चेतावनी के बाद प्रमुख पर्यटन स्थल संदकफू बंद
मौसम विभाग ने भारी बारिश की चेतावनी जारी करते हुए बंगाल में दार्जि¨लग समेत कई जिलों के लिए रेड अलर्ट जारी कर दिया है। इसको देखते हुए राज्य सरकार ने दार्जि¨लग के प्रमुख पर्यटन स्थल संदकफू को बंद कर दिया है। पर्यटकों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए यह कदम उठाया गया है।
बारिश से भूस्खलन का खतरा बढ़ गया है
बताया गया कि चक्रवात 'मोंथा' के कारण बारिश से भूस्खलन का खतरा बढ़ गया है। संदकफू बंगाल के सबसे ऊंचे पर्वत शिखर पर स्थित है। समुद्र तल से इसकी उंचाई 3,636 मीटर है। यह सिंगालिला नेशनल पार्क का हिस्सा है और नेपाल सीमा से सटा हुआ है। यहां से कंचनजंगा और एवरेस्ट चोटियों का मनमोहक नजारा दिखता है।
इसी कारण हर साल यहां लाखों पर्यटक आते हैं। कल शुक्रवार दिन के एक बजे तक सभी पर्यटकों को संदकफू छोड़ देने के लिए कहा गया है। मौसम ठीक होने पर इसे फिर से पर्यटकों के लिए खोला जाएगा।
पर्यटकों को आने के लिए मना किया
सिंगालिला लैंड रोवर एसोसिएशन के अध्यक्ष चंदन प्रधान ने बताया कि पर्यटक वापस आने लगे हैं। जो पर्यटक बचे हैं वह शुक्रवार सुबह नाश्ते के बाद वापस लौटेंगे। हमारी प्राथमिकता पर्यटकों की जानमाल की सुरक्षा है।
दिल्ली: हवा 'बहुत खराब' से 'गंभीर' स्तर पर, 24 घंटे में AQI 94 अंक बढ़ा
दिल्ली में वायु प्रदूषण का स्तर गंभीर हो गया है। पिछले 24 घंटों में वायु गुणवत्ता सूचकांक (AQI) में 94 अंकों की वृद्धि हुई है, जिसके कारण हवा 'बहुत खराब' से 'गंभीर' श्रेणी में पहुँच गई है। प्रदूषण को कम करने के सभी प्रयास विफल रहे हैं, जिससे स्थिति चिंताजनक बनी हुई है। हाल फिलहाल इस स्थिति में सुधार के भी आसार नहीं लग रहे।
दिल्ली एनसीआर में भीषण प्रदूषण
दिल्ली एनसीआर के लोग पिछले कई दिनों से भीषण प्रदूषण का सामना कर रहे हैं। इस दौरान हवा में प्रदूषक कणों की मात्रा मानकों से कई गुना तक ज्यादा बनी हुई है। दिल्ली के वातावरण पर स्माग की मोटी परत भी देखने को मिल रही है। सुबह और शाम के समय खासतौर पर प्रदूषण और धुंध छा रही है।
