पेड़ गिरे, ट्रेनें रद, बिजली सप्लाई भी ठप... तस्वीरों में देखें 'मोंथा' की तबाही

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। भारत के पूर्वी तट पर खतरनाक चक्रवाती तूफान मोंथा भारी तबाही मचाने आ गया है। आंध्र प्रदेश और ओडिशा के कई तटीय जिलों में 100–110 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से हवाएं चली और भारी बारिश हुई। भारी बारिश के कारण जन जीवन अस्त व्यस्त हो गया।

भारतीय मौसम विभाग के अनुसार, चक्रवाती तूफान मोंथा बंगाल की खाड़ी में बने गहरे दबाव के सोमवार देर रात भयावह रूप ले लिया। .मंगलवार को यह तूफान आंध्र प्रदेश के काकीनाडा तट से टकराया। इस दौरान हवाओं की रफ्तार 100–110 किलोमीटर प्रति घंटा थी।



गंभीर चक्रवात की चेतावनी!

चक्रवाती तूफान मोंथा तटीय आंध्र प्रदेश और तेलंगाना होते हुए उत्तर-उत्तर-पश्चिम की ओर बढ़ने और अगले 3 घंटों के दौरान एक गहरे दबाव वाले क्षेत्र में और उसके बाद के 6 घंटों के दौरान एक गहरे दबाव वाले क्षेत्र में कमजोर पड़ने की संभावना है। (फोटो सोर्स- पीटीआई)

भारी नुकसान भारत के पूर्वी तट पर चक्रवाती तूफान मोंथा ने भारी तबाही मचा दी है। यह तूफान मंगलवार को आंध्र प्रदेश के काकीनाडा तट से टकराया। तेज हवाओं और भारी बारिश के कारण कई इलाकों में पेड़ उखड़ गए, बिजली खंभे गिर गए और सड़कें जलमग्न हो गईं। जिसके कारण बिजली आपूर्ती ठप हो गई। (फोटो सोर्स- पीटीआई)

1 की मौत, 2 घायल मोंथा तूफान के चलते आंध्र प्रदेश के कोनासीमा जिले में एक बुजुर्ग महिला के घर पर पेड़ गिरने से उनकी मौके पर मौत हो गई। इसके अलावा तेज हवाओं के कारण नारियल के पेड़ उखड़ने से एक लड़का और एक ऑटो चालक घायल हो गए। (फोटो सोर्स- पीटीआई)

चक्रवात मोंथा ने मंगलवार देर शाम भारी तबाही चाई। इस दौरान कई जगह राजमार्गों पर पेड़ गिर गए। बिजली के खंभे मुड़ गए। तेज रफ्तार हवा के कारण 10 फीट ऊंची लहरें उठीं। (फोटो सोर्स- पीटीआई)

कई ट्रेनें रद तेज़ गति से आगे बढ़ रहा चक्रवात 'मोंथा' आंध्र प्रदेश के तट से टकराया, जिससे भारी बारिश और तेज़ हवाएं चलीं। कई उड़ानें और ट्रेनें रद कर दी गईं, और मौसम विभाग ने अगले 24 घंटों के लिए चेतावनी जारी की है। इस तूफान का असर उत्तर भारत तक भी पहुंचने की संभावना है, जिससे कई राज्यों में बारिश हो सकती है।



तटीय आंध्र प्रदेश पर चक्रवाती तूफान मोंथा का असर भारतीय मौसम विभाग के अनुसार, तटीय आंध्र प्रदेश पर चक्रवाती तूफान "मोंथा" पिछले छह घंटों के दौरान 15 किमी प्रति घंटे की गति से लगभग उत्तर-उत्तर-पश्चिम दिशा में आगे बढ़ा और आज, 29 अक्टूबर 2025 को सुबह 05:30 बजे उसी क्षेत्र में, अक्षांश 17.0° उत्तर और देशांतर 81.3° पूर्व के पास, नरसापुर (आंध्र प्रदेश) से लगभग 80 किमी उत्तर-पश्चिम, काकीनाडा (आंध्र प्रदेश) से 100 किमी पश्चिम, मछलीपट्टनम (आंध्र प्रदेश) से 90 किमी उत्तर, विशाखापत्तनम (आंध्र प्रदेश) से 230 किमी पश्चिम-दक्षिण-पश्चिम और गोपालपुर (ओडिशा) से 460 किमी दक्षिण-पश्चिम में केंद्रित रहा।