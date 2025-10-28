क्या दिल्ली से लेकर यूपी-बिहार में भी होगा चक्रवाती तूफान 'मोंथा' का असर? IMD ने दिया अपडेट
दिल्ली-एनसीआर में मौसम बदलने वाला है, बारिश की संभावना है जिससे तापमान गिरेगा। बंगाल की खाड़ी में बने मोंथा साइक्लोन का असर यूपी-बिहार में भी दिखने की संभावना है। उत्तर प्रदेश और बिहार में बादल छाए रहेंगे और हल्की बारिश हो सकती है। इससे तापमान में थोड़ी गिरावट आने की संभावना है। मौसम विभाग ने लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी है।
डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। चक्रवात मोंथा आज यानी मंगलवार को आंध्र प्रदेश की तट से टकराएगा। भारतीय मौसम विभाग ने इसकी जानकारी दी है। IMD ने कहा है कि मोंथा चक्रवात का असर आंध्र प्रदेश, ओडिशा और पश्चिम बंगाल में सबसे ज्यादा देखने को मिलेगा।
मोंथा 100 किमी प्रति घंटा की गति से तट से टकराएगा। आंध्र प्रदेश में समुद्री किनारों पर जाने के लिए अलर्ट जारी किया गया है। स्कूलों को बंद करने का निर्देश दिया गया है। इसके अलावा कई फ्लाइट्स को रद कर दिया गया है।
साउथ सेंट्रल रेलवे की विजयवाड़ा डिवीजन के अंतर्गत 54 ट्रेनों को भी रद किया गया है।
राज्य के पेद्दापल्ली, जयशंकर भूपालपल्ली और मुलुगु में ऑरेंज अलर्ट है। बाकी उत्तर-पूर्वी जिलों में यलो अलर्ट जारी किया गया है। वहीं ओडिशा में भी दो-तीन दिन भारी बारिश का अनुमान है।
दिल्ली-एनसीआर में भी होगी बारिश?
मोंथा चक्रवात की आमद के बीच मौसम विभाग ने बताया है वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की वजह से दिल्ली और इसके आसपास के इलाकों में अगले दो दिनों तक मौसम सुहाना रहेगा। वहीं हल्की गरज के साथ बारिश का भी अनुमान है। इन दो दिनों में आसमान में बादल छाए रहेगें।
यूपी- बिहार में मोंथा का पड़ेगा असर?
मौसम विभाग के अनुसार बिहार में मोंथा का असर दिखेगा। बिहार ओडिशा का पड़ोसी राज्य है इसलिए यूपी के मुकाबले बिहार में मोंथा का असर देखने को मिल सकता है।
मोंथा के टकराने के पहले ही यूपी के कई जिलों में बारिश हो रही है। बांदा समेत कुछ इलाकों में हल्की बारिश भी हुई। राजधानी में भी बादलों की आवाजाही के बीच बूंदाबांदी हुई, जिससे उमस भरी गर्मी से राहत मिली। लखनऊ में अधिकतम तापमान 3.8 डिग्री सेल्सियस की गिरावट के साथ 28 डिग्री सेल्सियस पहुंच गया, लेकिन रात के तापमान में छह डिग्री सेल्सियस की वृद्धि से उमस ने परेशान किया।
मौसम विभाग के मुताबिक, राज्य के 50 से अधिक जिलों में मंगलवार, बुधवार और गुरुवार को हल्की वर्षा के पूर्वानुमान हैं। अगले दो-तीन दिन अधिकतम तापमान में तीन डिग्री सेल्सियस तक गिरावट हो सकती है।
