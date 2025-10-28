Cyclone Montha Live Updates: आंध्र प्रदेश में ऊंची लहरों की चेतावनी, काकीनाडा में देगा चक्रवात मोंथा का दस्तक
भारतीय मौसम विभाग ने बंगाल की खाड़ी में बन रहे चक्रवाती तूफान मोंथा को लेकर चेतावनी जारी की है। यह तूफान 28 अक्टूबर की शाम तक काकीनाडा के पास मछलीपट्टनम और कलिंगपट्टनम के बीच तट से टकरा सकता है। आंध्र प्रदेश में ऊंची लहरों की चेतावनी जारी की गई है।
डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। भारतीय मौसम विभाग (IMD) ने चेतावनी जारी कर बताया है कि बंगाल की खाड़ी में बन रहा चक्रवाती तूफान मोंथा तेजी से ताकतवर हो रहा है और 28 अक्टूबर की शाम या रात तक ये काकीनाडा के पास मछलीपट्टनम और कलिंगपट्टनम के बीच से टकरा सकता है।
IMD और INCOIS ने सोमवार शाम को नेल्लोर से श्रीकाकुलम तक आंध्र प्रदेश के तट पर 4.7 मीटर ऊंची लहरों की चेतावनी दी थी। 28 अक्टूबर तक साइक्लोन मोंथा तेजी से मजबूत हो जाएगा और मंगलवार शाम या रात तक ये काकीनाडा में जमीन से टकराएगा।
इस दौरान हवा की रफ्तार 90 से 100 किलोमीटर प्रति घंटा रहने की संभावना है, जबकि तेज झोंके 110 किलोमीटर प्रति घंटा तक पहुंच सकते हैं। इसके साथ ही तटीय आंध्र प्रदेश और आसपास के ओडिशा के इलाकों में भारी बारिश के चेतावनी जारी की गई है।
राजस्थान में चक्रवात मोंथा के कारण हुई बारिश
दक्षिणी और पूर्वी राजस्थान के कुछ हिस्सों में भारी से बहुत भारी बारिश हुई, जिसमें बूंदी जिले के नैनवा में मंगलवार सुबह तक पिछले 24 घंटों में सबसे ज्यादा 130 मिमी बारिश दर्ज की गई।
उदयपुर, कोटा और आसपास के जिलों में आज और भारी बारिश होने की संभावना है। उन्होंने बताया कि अजमेर, जयपुर, भरतपुर और जोधपुर संभाग के कुछ हिस्सों में भी गरज के साथ हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना है।
90 से 110km प्रति घंटे की रफ्तार से चल सकती हैं हवाएं
चक्रवात मोंथा पिछले छह घंटों से 12 किमी प्रति घंटे की गति से आगे बढ़ रहा है। यह वर्तमान में मछलीपट्टनम से 120 किमी, काकीनाडा से 200 किमी और विशाखापत्तनम से 290 किमी दूर केंद्रित है।
चक्रवात मोन्था आज रात काकीनाडा और मछलीपट्टनम के बीच एक भीषण चक्रवाती तूफान के रूप में दस्तक दे सकता है। तट के पास पहुंचने पर इसकी तीव्रता बढ़ने की उम्मीद है। तटीय जिलों में भारी से बहुत भारी वर्षा की संभावना है। दस्तक के दौरान, तटीय क्षेत्रों में 90-110 किमी प्रति घंटे की गति से तेज हवाएं चलने की संभावना है।
अश्विनी वैष्णव ने रेलवे की तैयारियों का लिया जायजा, आंध्र प्रदेश-ओडिशा में सावधानियां बरतने के निर्देश
Cyclone Montha Live: बंगाल की खाड़ी से उठे चक्रवात को लेकर रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने रेलवे को वॉर रूम एक्टिवेट करने और अलर्ट रहने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने तैयारियों का जायजा लिया और उन्होंने रेलवे को पूर्वी तट खासकर आंध्र प्रदेश, ओडिशा और तेलंगाना में सभी जरूरी सावधानियां बरतने का निर्देश दिया।