Cyclone Montha Live Updates: आंध्र प्रदेश में ऊंची लहरों की चेतावनी, काकीनाडा में देगा चक्रवात मोंथा का दस्तक

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। भारतीय मौसम विभाग (IMD) ने चेतावनी जारी कर बताया है कि बंगाल की खाड़ी में बन रहा चक्रवाती तूफान मोंथा तेजी से ताकतवर हो रहा है और 28 अक्टूबर की शाम या रात तक ये काकीनाडा के पास मछलीपट्टनम और कलिंगपट्टनम के बीच से टकरा सकता है।

IMD और INCOIS ने सोमवार शाम को नेल्लोर से श्रीकाकुलम तक आंध्र प्रदेश के तट पर 4.7 मीटर ऊंची लहरों की चेतावनी दी थी। 28 अक्टूबर तक साइक्लोन मोंथा तेजी से मजबूत हो जाएगा और मंगलवार शाम या रात तक ये काकीनाडा में जमीन से टकराएगा।

इस दौरान हवा की रफ्तार 90 से 100 किलोमीटर प्रति घंटा रहने की संभावना है, जबकि तेज झोंके 110 किलोमीटर प्रति घंटा तक पहुंच सकते हैं। इसके साथ ही तटीय आंध्र प्रदेश और आसपास के ओडिशा के इलाकों में भारी बारिश के चेतावनी जारी की गई है।