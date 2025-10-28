110 की स्पीड से आ रहा Cyclone Montha, तीन राज्यों में रेड अलर्ट जारी; फ्लाइट्स-ट्रेनें रद
चक्रवाती तूफान 'मोंथा' आंध्र प्रदेश के तटों की ओर बढ़ रहा है, जिसके चलते कई राज्यों में अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग के अनुसार, तूफान के कारण भारी बारिश और तेज हवाएं चलने की आशंका है। सरकार ने एनडीआरएफ की टीमें तैनात की हैं और निचले इलाकों से लोगों को निकालने का काम जारी है। कई ट्रेनें और फ्लाइट्स रद्द कर दी गई हैं और लोगों को सुरक्षित रहने की सलाह दी गई है।
डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। चक्रवाती तूफान 'मोंथा' तेजी से आंध्र प्रदेश की तटों की ओर आगे बढ़ रहा है। मंगलवार शाम को मछलीपट्टनम और कालिंगपट्टनम के बीच काकिनाड़ा के नजदीक ये तूफान समुद्री तटों से टकराएगा।
भारतीय मौसम विभाग (आईएमडी) ने सुबह 9:30 बजे अपडेट में बताया कि पश्चिम-मध्य बंगाल की खाड़ी पर मौजूद मोंथा पिछले छह घंटों में 15 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से उत्तर-उत्तरपश्चिम दिशा में चला और गंभीर चक्रवाती तूफान में बदल गया है।
हवा का झोंका 110 किमी प्रति घंटा होगा
यह उत्तर-उत्तरपश्चिम दिशा में चलता रहेगा और मंगलवार शाम-रात में आंध्र तट पार करेगा। हवा की गति 90-100 किमी प्रति घंटे रहेगी और इसके झोंके 110 किमी तक पहुंच सकते हैं। इस बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आंध्र के मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू से फोन पर बात की और हर संभव मदद का भरोसा दिया है।
एनडीआरएफ की तैनाती
सरकार ने पांच राज्यों आंध्र, ओडिशा, पुडुचेरी, तमिलनाडु और छत्तीसगढ़ में 22 एनडीआरएफ टीमें तैनात की हैं। दक्षिण मध्य रेलवे और पूर्वी तट रेलवे ने अगले दो दिनों के लिए 100 से ज्यादा ट्रेनें रद कर दी हैं। इसके अलावा स्कूलों को भी बंद करने का निर्देश जारी किया गया है। सभी निचले इलाकों से लोगों को निकाला जा रहा है। वहीं फ्लाइट पर भी मोंथा चक्रवात का असर पड़ा है। इस वजह से एहतियातन कई फ्लाइट्स रद कर दी गईं हैं।
आंध्र प्रदेश को सबसे ज्यादा खतरा
आईएमडी के महानिदेशक डॉ. एम मोहापात्रा ने कहा कि तट से टकराने के बाद मोंथा की रफ्तार थोड़ी कम होगी और यह ओडिशा की ओर बढ़ेगा। आंध्र सबसे ज्यादा प्रभावित होगा, फिर ओडिशा और उसके बाद छत्तीसगढ़ में दाखिल होगा। मौसम वि 28 से 30 अक्टूबर तक आंध्र, ओडिशा, छत्तीसगढ़ और तमिलनाडु में भारी बारिश जारी रहेगी।
लोगों को घर में रहने की सलाह
तटीय इलाकों के लोगों को राहत शिविरों में भेजा जा रहा है। समुद्र उग्र हो गया है, ऊंची लहरें आने की आशंका है। मछुआरों को समुद्र में न जाने की चेतावनी दी गई। सभी बीच पर्यटकों के लिए बंद कर दिए गए हैं।
ओडिशा सरकार ने संवेदनशील इलाकों से लोगों को सुरक्षित निकाला है। आठ दक्षिणी जिलों में 'रेड अलर्ट' है, वहां हल्की बारिश शुरू हो गई। सभी जिले अलर्ट पर हैं, अगर तूफान का रास्ता बदला तो तुरंत कार्रवाई होगी।
