नई द‍िल्‍ली, एएनआई। मौसम विभाग ने साइक्लोन 'मोका' को लेकर अलर्ट जारी किया था। अब व‍िभाग ने इस तूफान को लेकर बड़ी जानकारी दी है। आईएमडी के डीजी मृत्‍युंजय मोहापात्रा ने बताया क‍ि चक्रवाती तूफान 10 मई तक धीरे-धीरे बढ़ेगा और तीव्र होता रहेगा। यह बंगाल की खाड़ी के मध्य भाग की ओर बढ़ेगा और 12 मई की सुबह तक यह बंगाल की पूर्वी मध्य खाड़ी के मध्य भाग के ऊपर होगा।

