    Cyclone Ditwah LIVE: तमिलनाडु, पुड्डुचेरी और आंध्र प्रदेश में हाई अलर्ट, दस्तक देने वाला है चक्रवात दितवाह

    चक्रवात 'दितवाह' के खतरे के कारण तमिलनाडु, पुड्डुचेरी और आंध्र प्रदेश में हाई अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग ने भारी बारिश और तेज हवाओं की चेतावनी दी है। सरकारें लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचा रही हैं और आपातकालीन सेवाओं को तैयार रखा गया है। मछुआरों को समुद्र में न जाने की सलाह दी गई है। एनडीआरएफ की टीमें तैनात हैं।

    By Swaraj Srivastava Sun, 30 Nov 2025 08:50 AM (IST)
    भारत के तटीय इलाकों में हाई अलर्ट (फोटो: एएनआई)

    डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। श्रीलंका में तबाही मचाने के बाद चक्रवात दितवाह भारत की ओर बढ़ा। शनिवार को इसने तटीय क्षेत्रों और कावेरी डेल्टा जिलों में भारी बारिश का कहर बरपाया, जिसमें रामनाथपुरम और नागापट्टिनम जिले सबसे अधिक प्रभावित हुए। तेज हवा के साथ भारी बारिश से हजारों पेड़ उखड़ गए। लाखों एकड़ फसल नष्ट हो गई। तटीय क्षेत्रों में जनजीवन प्रभावित हुआ। आइएमडी ने तमिलनाडु और पुडुचेरी और आंध्र प्रदेश में रेड अलर्ट जारी किया है।

    30 Nov 20258:50:27 AM

    मौसम विभाग ने दिया अपडेट

    मौसम विभाग के मुताबिक, अगले 24 घंटों में चक्रवात दितवाह के उत्तरी तमिलनाडु-पुडुचेरी तटों के पैरेलल लगभग उत्तर की ओर बढ़ने की संभावना है।

    30 Nov 20258:43:25 AM

    बारिश के बाद हुआ जलभराव

    साइक्लोन दितवाह के असर से इलाके में भारी बारिश के बाद तमिलनाडु के कई हिस्सों में जलभराव हो गया है।

    30 Nov 20257:53:57 AM

    पुड्डुचेरी में तूफान की दस्तक से पहले चल रही तेज हवाएं

    चक्रवात दितवाह जैसे-जैसे करीब पहुंच रहा है, भारत के तटीय इलाकों में इसका असर दिखने लगा है। पुड्डुचेरी में तेज हवाएं चल रही हैं और समुद्र की लहरें उफान पर हैं।