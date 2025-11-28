साइक्लोन 'दितवाह' ने श्रीलंका में मचाई तबाही, 46 लोगों की मौत; तमिलनाडु समेत पांच राज्यों में अलर्ट

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। साइक्लोन 'दितवाह' श्रीलंका में तबाही मचाने के बाद भारत को डरा रहा है। श्रीलंकाई तट से ये भयानक चक्रवात धीरे-धीरे भारत की ओर बढ़ रहा है। श्रीलंका में साइक्लोन 'दितवाह' से अब तक 46 लोगों की मौत हो गई है, वहीं 23 लोग अभी भी लापता हैं। रेस्क्यू टीम राहत-बचाव के काम में लगी हुई है। मौसम विभाग ने चेतावनी दी है कि अगले 12 घंटों में तूफान आगे बढ़ने के साथ और तेज हो सकता है।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

(श्रीलंका के केलानिया में भारी बारिश के बाद एक घर आधा डूबा हुआ है। फोटो -रॉयटर्स) श्रीलंका में साइक्लोन 'दितवाह' से तबाही इस भयानक चक्रवाती तूफान से पिछले 24 घंटों में 300 mm (11.8 इंच) से ज्यादा मूसलाधार बारिश हुई है। कई इलाकों में लैंडस्लाइड की घटना सामने आई। साइक्लोन 'दितवाह' ने श्रीलंका के पूर्वी और मध्य क्षेत्र को सबसे ज्यादा प्रभावित किया।

(श्रीलंका के केलानिया में भारी बारिश के बाद पानी से भरी सड़क पर साइकिल चलाते समय एक आदमी अपना बैलेंस खो देता है) डिजास्टर मैनेजमेंट सेंटर (DMC) ने एक बयान में कहा कि देश भर में 43,991 लोगों को स्कूलों और दूसरे पब्लिक शेल्टर में पहुंचाया गया है। इस दौरान स्कूल बंद कर दी गई हैं। ट्रेनों की सर्विस रोक दी गईं है और कोलंबो स्टॉक एक्सचेंज ने भारी बारिश की वजह से ट्रेडिंग जल्दी रोकने का ऐलान किया।

(श्रीलंका के केलानिया में भारी बारिश के बाद पानी से भरी सड़क से गुजरते लोग और गाड़ियां। सोर्स - रॉयटर्स) कई फ्लाइट्स को किया गया डायवर्ट DMC में इमरजेंसी ऑपरेशंस डायरेक्टर ब्रिगेडियर एस. धर्मविक्रमा ने रॉयटर्स को बताया, 'हम सबसे ज्यादा प्रभावित इलाकों में रेस्क्यू ऑपरेशन जारी रखे हुए हैं, लेकिन कुछ गांवों तक पहुंचना मुश्किल है क्योंकि सड़कें लैंडस्लाइड की वजह से ब्लॉक हैं हम सभी को सुरक्षित निकालने की पूरी कोशिश कर रहे हैं।'