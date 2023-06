Cyclone Beparjoy IMD Alert: नई दिल्ली, एजेंसी। भारत मौसम विज्ञान विभाग (IMD) ने बुधवार देर रात को कहा कि चक्रवाती तूफान 'बिपारजॉय' अगले 12 घंटों के दौरान पूर्व-मध्य और उससे सटे दक्षिण-पूर्व अरब सागर के ऊपर एक बहुत ही गंभीर चक्रवाती तूफान में बदल जाएगा। गंभीर चक्रवाती तूफान 'बिपारजॉय' पूर्व-मध्य और आस-पास के दक्षिण-पूर्व अरब सागर के ऊपर पिछले 6 घंटों के दौरान 5 किमी प्रति घंटे की गति के साथ लगभग उत्तर की ओर बढ़ा और एक बहुत ही गंभीर चक्रवाती तूफान में बदल गया है।

VSCS BIPARJOY over the east-central Arabian Sea, lay centred at 2330hrs IST of 07 Jun 2023 near lat 13.6N & long 66.0E, about 870km west-southwest of Goa, 930km SW of Mumbai. It would intensify further gradually during the next 48hrs & move nearly north-northwestwards during the… pic.twitter.com/6H4b6Ge8yg