    चीनी कनेक्शन वाले बड़े ट्रेडिंग गिरोह का भंडाफोड़, साइबर पुलिस ने मास्टरमाइंड को किया गिरफ्तार

    By Jeet Kumar Edited By: Jeet Kumar
    Updated: Wed, 17 Dec 2025 11:38 PM (IST)

    हैदराबाद की साइबर क्राइम पुलिस ने बड़े ट्रेडिंग घोटाले का पर्दाफाश किया है। पुलिस ने मुंबई के एक व्यक्ति को बुधवार को एक चीनी नागरिक से सीधे संबंध रखन ...और पढ़ें

    साइबर अपराध पुलिस ने एक चीनी नागरिक से संबंध रखने वाले मुख्य आरोपी को गिरफ्तार किया

    डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। हैदराबाद की साइबर क्राइम पुलिस ने बड़े ट्रेडिंग घोटाले का पर्दाफाश किया है। पुलिस ने मुंबई के एक व्यक्ति को बुधवार को एक चीनी नागरिक से सीधे संबंध रखने वाले ऑनलाइन ट्रेडिंग घोटाले को चलाने और हैदराबाद के एक निवेशक से 32 लाख रुपये की धोखाधड़ी करने के आरोप में गिरफ्तार किया गया।

    21 वर्षीय अंसारी मोहम्मद उमर मुराद, उर्फ उमर, ने आदित्य बिरला समूह के नाम का इस्तेमाल करते हुए फर्जी निवेश नेटवर्क का हिस्सा बनकर सोशल मीडिया विज्ञापनों के जरिए लोगों को लुभाया। यह धोखाधड़ी व्हाट्सएप ग्रुप, फर्जी ट्रेडिंग ऐप और वेबसाइटों के जरिए की गई, जिनमें शेयरों और आईपीओ पर भारी मुनाफा देने का वादा किया गया था।

    हैदराबाद की साइबर क्राइम पुलिस ने बताया कि निवेशक को फर्जी ट्रेड एडवाइजर द्वारा चलाए जा रहे व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ा गया था और एक फर्जी ऐप पर उसे गलत मुनाफा दिखाया गया था। यह धोखाधड़ी व्हाट्सएप ग्रुप, फर्जी ट्रेडिंग ऐप और वेबसाइटों के माध्यम से की गई थी, जो शेयरों और आईपीओ पर उच्च रिटर्न का वादा करती थीं।

    पुलिस ने बताया कि उमर का टेलीग्राम के ज़रिए एक चीनी नागरिक से सीधा संपर्क था। उसके निर्देश पर, धोखाधड़ी से कमाए गए पैसे को यूएसडीटी (एक क्रिप्टोकरेंसी) में परिवर्तित किया गया और चीनी दलाल द्वारा उपलब्ध कराए गए क्रिप्टो वॉलेट में स्थानांतरित कर दिया गया। क्रिप्टो डीलरों और वॉलेट का उपयोग करके इस तरह लगभग 50 लाख रुपये का लेन-देन हुआ।

    इससे पहले इसी मामले में दो अन्य आरोपियों गुजरात के ऋषि तुषार अरोठे और इनामदार विनायक राजेंद्र को गिरफ्तार किया गया था। पुलिस ने बताया कि यह गिरोह तेलंगाना, महाराष्ट्र, कर्नाटक और केरल सहित आठ राज्यों में फैले 12 साइबर धोखाधड़ी के मामलों में शामिल है।