सिक्किम में ट्रेकिंग पर गए कस्टम अधिकारी की मौत, हाई एल्टीट्यूड के कारण बिगड़ी तबीयत

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। पश्चिम सिक्किम में गोचाला ट्रेक पर गए पश्चिम बंगाल के एक कस्टम अधिकारी की मौत हुई है। घटना 18 नवंबर रात की बताई गई हैं। गेजिंग जिला के पुलिस अधीक्षक छिरिंग शेर्पा ने जानकारी दी है कि मृतक कि पहचान सुमन देबनाथ (38 वर्ष) के रूप में हुई है। वह‌ पश्चिम बंगाल के सीजीएसटी और कस्टम्स में सुपरिटेंडेंट के पद पर कार्यरत थे। उनकी मौत का कारण उच्च ऊंचाई पर तबीयत बिगड़ने से हुई ।

जानकारी के अनुसार, ट्रैकिंग के दौरान उन्होंने तेज सिरदर्द, उल्टी जैसा महसूस होना, अत्यधिक थकान और सांस लेने में कठिनाई की शिकायत की। हालत तेजी से बिगड़ने पर वे बेहोश हो गए और रात लगभग 21:05 बजे फिदांग स्थान पर उनका निधन हो गया। यह स्थान युकसोम से करीब 25 किलोमीटर दूर, ऊंचाई वाले क्षेत्र में स्थित है।

सूचना मिलते ही रेस्क्यू टीम और पोर्टरों को तुरंत भेजा गया। कठिन पहाड़ी रास्तों और ऊंचाई के कारण शव को नीचे लाने में पूरा दिन लग गया। इसके बाद शव को युकसोम लाया गया और देर रात गेजिंग जिला अस्पताल भेजा गया, जहां कानूनी प्रक्रिया के तहत इनक्वेस्ट और पोस्टमार्टम किया गया।