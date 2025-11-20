Language
    सिक्किम में ट्रेकिंग पर गए कस्टम अधिकारी की मौत, हाई एल्टीट्यूड के कारण बिगड़ी तबीयत

    By Chandan Kumar Edited By: Chandan Kumar
    Updated: Thu, 20 Nov 2025 08:59 AM (IST)

    पश्चिम सिक्किम में गोचाला ट्रेक पर पश्चिम बंगाल के एक कस्टम अधिकारी सुमन देबनाथ की उच्च ऊंचाई पर तबीयत बिगड़ने से मौत हो गई। ट्रेकिंग के दौरान उन्हें सिरदर्द और सांस लेने में तकलीफ हुई। रेस्क्यू टीम ने शव को नीचे लाया और पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। प्रारंभिक तौर पर मामला ऊंचाई से जुड़ी स्वास्थ्य समस्या का लग रहा है।

    मृतक का शव परिजनों को सौंप दिया गया है, जिसे पश्चिम बंगाल ले जाया जा रहा है। (प्रतीकात्मक तस्वीर)

    डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। पश्चिम सिक्किम में गोचाला ट्रेक पर गए पश्चिम बंगाल के एक कस्टम अधिकारी की मौत हुई है। घटना 18 नवंबर रात की बताई गई हैं। गेजिंग जिला के पुलिस अधीक्षक छिरिंग शेर्पा ने जानकारी दी है कि मृतक कि पहचान सुमन देबनाथ (38 वर्ष) के रूप में हुई है। वह‌ पश्चिम बंगाल के सीजीएसटी और कस्टम्स में सुपरिटेंडेंट के पद पर कार्यरत थे। उनकी मौत का कारण उच्च ऊंचाई पर तबीयत बिगड़ने से हुई ।

    जानकारी के अनुसार, ट्रैकिंग के दौरान उन्होंने तेज सिरदर्द, उल्टी जैसा महसूस होना, अत्यधिक थकान और सांस लेने में कठिनाई की शिकायत की। हालत तेजी से बिगड़ने पर वे बेहोश हो गए और रात लगभग 21:05 बजे फिदांग स्थान पर उनका निधन हो गया। यह स्थान युकसोम से करीब 25 किलोमीटर दूर, ऊंचाई वाले क्षेत्र में स्थित है।

    सूचना मिलते ही रेस्क्यू टीम और पोर्टरों को तुरंत भेजा गया। कठिन पहाड़ी रास्तों और ऊंचाई के कारण शव को नीचे लाने में पूरा दिन लग गया। इसके बाद शव को युकसोम लाया गया और देर रात गेजिंग जिला अस्पताल भेजा गया, जहां कानूनी प्रक्रिया के तहत इनक्वेस्ट और पोस्टमार्टम किया गया।

    मृतक का शव परिजनों को सौंप दिया गया है, जिसे पश्चिम बंगाल ले जाया जा रहा है। प्रारंभिक रूप से यह मामला उच्च ऊंचाई से उत्पन्न स्वास्थ्य जटिलताओं से जुड़ा प्रतीत होता है। हालांकि, पुलिस ने यूडी केस दर्ज कर लिया है और घटना के सभी पहलुओं की विस्तृत जांच जारी है।