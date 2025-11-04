CUET परीक्षा देने वाले छात्रों को बड़ी राहत, एनटीए करने जा रहा ये काम; क्या है पूरा मामला?

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली। विश्वविद्यालयों में दाखिले के लिए आयोजित होने वाली संयुक्त विश्वविद्यालयीन प्रवेश परीक्षा (सीयूइटी) इस बार थोड़ा पहले हो सकती है। विश्वविद्यालयों की आपत्ति के बाद शिक्षा मंत्रालय ने एनटीए के साथ इसे लेकर मंथन तेज किया है।

जिसमें परीक्षा की पूरी प्रक्रिया को अब करीब पंद्रह जून तक पूरा कराया जा सकता है। इस साल यह परीक्षा 13 मई से चार जून तक हुई थी, जबकि परिणाम चार जुलाई को घोषित हुआ था। उसके बाद काउंसिल शुरू हुई थी। हालांकि इसे लेकर कोई भी अंतिम निर्णय जेईई मेन और एडवांस जैसी परीक्षाओं के कार्यक्रम को देखते हुए लिया जाएगा।

एनटीए के साथ शिक्षा मंत्रालय ने शुरू किया मंथन शिक्षा मंत्रालय ने एनटीए के साथ मिलकर यह इसे लेकर यह मंथन तब शुरू किया है, जब केंद्रीय विश्वविद्यालयों सहित सीयूईटी के जरिए अपने यहां प्रवेश देने वाले दूसरे प्रमुख विश्वविद्यालयों ने सीयूइटी के परिणाम में देरी का मुद्दा उठाया और आपत्ति दर्ज कराई कि इससे चलते उनका शैक्षणिक सत्र देरी से शुरू हो पा रहा है। इसके साथ ही इस देरी के चलते उनकी बड़ी संख्या में सीटें भी खाली रह जा रही है।

देरी के कारण बड़ी संख्या में छात्र लेते हैं दूसरे संस्थानों में प्रवेश विश्वविद्यालयों का कहना है कि इस देरी के चलते बड़ी संख्या में छात्र अपने प्रवेश को सुनिश्चित करने के लिए दूसरे संस्थानों में प्रवेश ले लेते है। जो बाद में सीयूईटी में नाम आने के बाद भी लौट कर नहीं आते है।

सूत्रों के मुताबिक तमाम प्रयासों के बाद भी सिर्फ दिल्ली विश्वविद्यालय में इस बार करीब सात हजार सीटें इस बार खाली रह गई। देश के दूसरे केंद्रीय विश्वविद्यालयों और विश्वविद्यलायों की भी कमोवेश कुछ ऐसी ही स्थिति थी। एनटीए से जुड़े सूत्रों के मुताबिक इस स्थिति से निपटने के लिए विकल्प खोजे जा रहे है। ताकि विश्वविद्यालयों को किसी तरह की असहज स्थिति से न जूझना पड़े।