'आतंकवाद और देशभक्ति में बहुत अंतर', सीटी रवि का प्रियांक खरगे पर पलटवार 

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। कर्नाटक में आरएसएस की गतिविधियों पर प्रतिबंध की मांग करने वाले कर्नाटक के मंत्री प्रियांक खरगे पर भाजपा नेता सीटी रवि ने सोमवार को पलटवार किया। रवि ने कहा कि कांग्रेस आतंकवाद का समर्थन कर रही है, जबकि आरएसएस जैसा संगठन राष्ट्रवाद और राष्ट्र सेवा के मूल्यों का समर्थन करता है।

रवि ने कहा, ''आरएसएस देशभक्ति, राष्ट्रवाद और सेवा के मूल्यों की शिक्षा देता है। आरएसएस सिखाता है कि सभी को एकजुट रहना चाहिए और जाति व अन्य मतभेदों को दूर रखना चाहिए। तालिबान एक आतंकी संगठन है। आतंकवाद और देशभक्ति में बहुत बड़ा अंतर है। कांग्रेस आतंकियों का समर्थन करती है और देशभक्ति को खत्म करने की कोशिश करती है। कांग्रेस के भीतर तालिबान की संस्कृति है, आरएसएस के भीतर नहीं।''