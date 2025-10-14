Language
    'आतंकवाद और देशभक्ति में बहुत अंतर', सीटी रवि का प्रियांक खरगे पर पलटवार 

    By Digital Desk Edited By: Abhishek Pratap Singh
    Updated: Tue, 14 Oct 2025 07:00 AM (IST)

    कर्नाटक में आरएसएस की गतिविधियों पर प्रतिबंध की मांग पर भाजपा नेता सीटी रवि ने प्रियांक खरगे पर पलटवार करते हुए कांग्रेस पर आतंकवाद का समर्थन करने का आरोप लगाया। रवि ने आरएसएस को देशभक्ति और राष्ट्र सेवा का प्रतीक बताया। देवेंद्र फडणवीस ने भी खरगे की मांग को निराधार बताया। खरगे ने सरकारी संस्थानों में आरएसएस की गतिविधियों पर प्रतिबंध लगाने की मांग की थी।

    भाजपा नेता सीटी रवि। (फाइल फोटो)

    डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। कर्नाटक में आरएसएस की गतिविधियों पर प्रतिबंध की मांग करने वाले कर्नाटक के मंत्री प्रियांक खरगे पर भाजपा नेता सीटी रवि ने सोमवार को पलटवार किया। रवि ने कहा कि कांग्रेस आतंकवाद का समर्थन कर रही है, जबकि आरएसएस जैसा संगठन राष्ट्रवाद और राष्ट्र सेवा के मूल्यों का समर्थन करता है।

    रवि ने कहा, ''आरएसएस देशभक्ति, राष्ट्रवाद और सेवा के मूल्यों की शिक्षा देता है। आरएसएस सिखाता है कि सभी को एकजुट रहना चाहिए और जाति व अन्य मतभेदों को दूर रखना चाहिए। तालिबान एक आतंकी संगठन है। आतंकवाद और देशभक्ति में बहुत बड़ा अंतर है। कांग्रेस आतंकियों का समर्थन करती है और देशभक्ति को खत्म करने की कोशिश करती है। कांग्रेस के भीतर तालिबान की संस्कृति है, आरएसएस के भीतर नहीं।''

    देवेंद्र फडणवीस ने भी किया पलटवार

    अमरावती में महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने प्रियांक की मांग को प्रचार का हथकंडा बताते हुए कहा कि उनके पास कर्नाटक में आरएसएस की गतिविधियों पर प्रतिबंध लगाने की मांग का कोई आधार नहीं है।

    प्रियांक खरगे ने क्या कहा था?

    गौरतलब है कि प्रियांक ने मुख्यमंत्री सिद्दरमैया को पत्र लिखकर सरकारी संस्थानों और परिसरों में आरएसएस की सभी गतिविधियों पर प्रतिबंध लगाने की मांग की है।

    (न्यूज एजेंसी पीटीआई के इनपुट के साथ)

