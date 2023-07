सीआरपीएफ अधिकारी राकेश कुमार ने 'बिहाइंड द यूनिफॉर्म: नॉट जस्ट ए कॉप' पुस्तक में बताए नौकरी से जुड़े कई पहलू

यह पुस्तक लेखक राकेश के व्यापक अनुभव से ली गई है जिसमें भारत में एक पुलिस अधिकारी होने की चुनौतियों और पुरस्कारों की जांच की गई है। राकेश कुमार सिंह एक सेवारत सीआरपीएफ अधिकारी हैं और पुस्तक की सह-लेखिका शुभांगी सिंह एक मनोवैज्ञानिक हैं और यह पेशेवर और व्यक्तिगत दोनों दृष्टिकोण से एक पुलिस अधिकारी के जीवन में एक अनूठी अंतर्दृष्टि प्रदान करती है।

बिहाइंड द यूनिफॉर्म: नॉट जस्ट ए कॉप

नई दिल्ली, ऑनलाइन डेस्क। बिहाइंड द यूनिफॉर्म: नॉट जस्ट ए कॉप अपनी तरह की पहली किताब है जो पुलिसिंग में तनाव की धारणा और वास्तविकताओं पर चर्चा करती है और जमीनी स्तर पर पुलिस के लिए स्व-सहायता प्रारूप में समाधान प्रदान करती है। इसे सीआरपीएफ के महानिदेशक सुजॉय लाल थाओसेन ने जारी किया था और कई वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों और शिक्षाविदों ने इसका समर्थन किया था। यह पुस्तक लेखक राकेश के व्यापक अनुभव से ली गई है, जिसमें भारत में एक पुलिस अधिकारी होने की चुनौतियों और पुरस्कारों की जांच की गई है। राकेश कुमार सिंह एक सेवारत सीआरपीएफ अधिकारी हैं और पुस्तक की सह-लेखिका शुभांगी सिंह एक मनोवैज्ञानिक हैं और यह पेशेवर और व्यक्तिगत दोनों दृष्टिकोण से एक पुलिस अधिकारी के जीवन में एक अनूठी अंतर्दृष्टि प्रदान करती है। यह किताब सभी पुलिसकर्मियों के जीवन पर आधारित सीआरपीएफ के महानिदेशक थाओसेन ने कहा, "पिछले 34 वर्षों से पुलिस सेवाओं में काम करने के कारण, मैं इस पुस्तक को भारत के प्रत्येक पुलिसकर्मी की कहानी के रूप में देखता हूं। एक पुलिसकर्मी की नौकरी एक व्यक्ति को अपार शक्ति प्रदान करती है, लेकिन यह पावर एक बड़े व्यक्तिगत बलिदान के साथ आती है। यह किताब एक पुलिसकर्मी की स्पष्ट कहानी है।" कुल मिलाकर, बिहाइंड द यूनिफॉर्म: नॉट जस्ट ए कॉप एक अच्छी तरह से लिखी गई और जानकारीपूर्ण पुस्तक है जो भारत में एक पुलिस अधिकारी के जीवन की बहुमूल्य झलक प्रदान करती है। जो कोई भी इस कठिन पेशे की चुनौतियों और पुरस्कारों को समझना चाहता है उसे इस किताब को अवश्य पढ़ना चाहिए।

