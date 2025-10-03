Language
    Video: मध्य प्रदेश के राजगढ़ में बड़ा हादसा, 15 फीट ऊंची काली माता प्रतिमा विसर्जन के दौरान पलटी क्रेन

    By Digital Desk Edited By: Garima Singh
    Updated: Fri, 03 Oct 2025 03:45 PM (IST)

    मध्य प्रदेश के राजगढ़ में काली माता प्रतिमा विसर्जन के दौरान एक बड़ा हादसा हुआ। दुर्गा पूजा के बाद काली माता की विशाल प्रतिमा को विसर्जित करने के लिए इस्तेमाल की जा रही क्रेन अचानक पलट गई जिससे काली माता की प्रतिमा भी टूट गई। क्रेन को पलटता देख लोग इधर-उधर भागने लगे। हादसे में ड्राइवर को मामूली चोटें आईं।

    राजगढ़ में दुर्गा प्रतिमा विसर्जन के दौरान एक बड़ा हादसा। सोशल मीडिया

    डिजिटल डेस्क, मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश के राजगढ़ में काली माता प्रतिमा विसर्जन के दौरान बड़ा हादसा हो गया. यहां दुर्गा पूजा के बाद काली माता की विशाल प्रतिमा विसर्जन के लिए लगाई गई क्रेन अचानक पलट गई. इस दौरान क्रेन के पलटने से कालीमाता की प्रतिमा भी जमीन पर गिर गई व बुरी तरह टूट गई.

    क्रेन को पलटता देख आस-पासके लोगों में अफरा - तफरी मच गई. लोग इधर-उधर भागने लगे. गनीमत रही की हादसे में किसी को भी गहरी चोट नहीं आई. आनन-फानन में ड्राइवर को भी क्रेन के अंदर से निकाला गया जिसे हलकी चोटें आईं.

    राजगढ़ में मूर्ति विसर्जन के दौरान पलटी क्रेन

    अब तक मिली जानकारी के मुताबिक नवरात्र के खत्म होने के बाद गुरुवार को कुरावर के वार्ड नंबर पांच स्थित कुरावर महारानी समिति के सदस्य कालीमाता की प्रतिमा विसर्जन करने के लिए गाँव से करीब 12 किमी दूर ग्राम मोईली कला में मौजूद तालाब पर पहुंचे थे। कुरावर की झांकियों की मूर्तियों के विसर्जन के लिए प्रशासन ने इसी तालाब को अधिकृत किया था। विशाल प्रतिमाओं के विसर्जन में कोई परेशानी न आएं इसलिए प्रशासन ने यहां क्रेन की व्यवस्था की थी.

    कैसे हुआ इतना बड़ा हादसा?

    गुरुवार सुबह करीब 11 बजे झांकी समिति के लोग 15 फीट ऊंची प्रतिमा के साथ तालाब के किनारे पहुंचे थे। क्योंकि मूर्ति की ऊंचाई ज्यादा थी इसलिए क्रेन का सहारा लिया गया. वहां मौजूद लोगों के मुताबिक मूर्ति का वजन बहुत ज्यादा था. ऐसे में क्रेन से जैसे ही मूर्ति को उठाया गया तो क्रेन अनियंत्रित होकर पलट गई. गनीमत रही कि इस हादसे में किसीश्रद्धालु को चोट नहीं आई।