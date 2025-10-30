Language
    मध्य प्रदेश: पीथमपुर में निर्माणाधीन रेलवे ब्रिज से क्रेन वाहनों पर गिरी, 2 लोगों की मौत

    By Shubham Tiwari Edited By: Shubham Tiwari
    Updated: Thu, 30 Oct 2025 11:23 AM (IST)

    मध्य प्रदेश के धार जिले के पीथमपुर में एक निर्माणाधीन रेलवे पुल पर क्रेन पलटने से बड़ा हादसा हो गया। इस दुर्घटना में दो लोगों की मौत हो गई, जब क्रेन एक टाटा मैजिक और एक पिकअप वाहन पर गिर गई। राहत और बचाव कार्य जारी है।

    डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। एमपी के धार जिले के पीथमपुर औद्योगिक क्षेत्र में गुरुवार को बड़ा हादसा हो गया। यहां पीथमपुर सेक्टर 3 स्थित सागौर रेलवे के निर्माणाधीन ब्रिज पर पर काम कर रही क्रेन अचानक पलट गई। इस दौरान एक टाटा मैजिक और एक पिकअप वाहन इसकी चपेट में गए। हादसे में दो लोगों की मौत की मौत हो गई।

    दरअसल, पीथमपुर सेक्टर 3 स्थित सागौर रेलवे के निर्माणाधीन ब्रिज पर गुरुवार को सुबह साढ़े 9 बजे के लगभग ब्रिज पर गार्डर चढ़ा रही दो क्रेन दोनों छोर से गार्डर उठा रही थी। इसी वक्त सागौर की ओर लगी एक क्रेन अचानक नीचे गिर गई, जिसके चलते रास्ते से गुजर रही एक लोडिंग टाटा मेजिक और एक पिक अप वाहन उसकी चपेट में आ गए।

    राहत बचाव कार्य जारी

    लोडिंग टाटा मैजिक के ऊपर भारीभरकम क्रेन गिरने से उसके चालक और एक अन्य युवक बुरी तरह से दब चुके हैं। जो समाचार लिखे जाने तक राहत और बचाव कार्य जारी हैं। अभी दोनों मृतक कौन हैं उनकी शिनाख्त उन्हें निकलने के बाद हो सकेगी। वहीं इस घटना में एक मां जिसके बेटे के फंसे होने की आशंका में बदहवास स्थिति में पहुंच गई है।


    क्या बोले एसपी?

    पुलिस अधीक्षक मयंक अवस्थी ने बताया कि रेलवे पुल का निर्माण कार्य चल रहा था और काम में लगी एक क्रेन अचानक पलटकर वहां से गुजर रहे एक पिकअप ट्रक पर गिर गई। उन्होंने बताया कि ट्रक में सवार दो लोगों की कुचलकर मौत हो गई। कुछ लोगों के क्रेन के नीचे फंसे होने की भी आशंका है।सूचना मिलने के बाद जिला प्रशासन और पुलिस के अधिकारी मौके पर पहुँचे। अधिकारी ने बताया कि ट्रक में फंसे शवों को निकालने के प्रयास जारी है।