'इसका इस्तेमाल...', इलाहाबाद HC के आदेश को रद करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई जांच को लेकर की अहम टिप्पणी

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि संवैधानिक अदालतों को नियमित तरीके से सीबीआई जांच का आदेश नहीं देना चाहिए। इस अधिकार का इस्तेमाल संयमित और सावधानीपूर्वक किया जाना चाहिए। जस्टिस जेके महेश्वरी और जस्टिस विजय बिश्नोई की पीठ ने इलाहाबाद हाई कोर्ट के उस आदेश को रद करते हुए यह टिप्पणी की, जिसमें उत्तर प्रदेश विधानपरिषद के कर्मचारियों की भर्ती प्रक्रिया में कथित अनियमितताओं की सीबीआई जांच का निर्देश दिया गया था। शीर्ष अदालत ने कहा कि सीबीआई को जांच का निर्देश देने की शक्तियों का प्रयोग संयमित तरीके से, सावधानीपूर्वक और केवल असाधारण परिस्थितियों में ही किया जाना चाहिए।

पीठ ने क्या कहा? पीठ ने कहा, ''इस अदालत ने लगातार आगाह किया है कि सीबीआई जांच का निर्देश नियमित तरीके से या सिर्फ इसलिए नहीं दिया जाना चाहिए क्योंकि किसी पक्ष ने कुछ आरोप लगाए हैं या राज्य पुलिस में अविश्वास जताया है। संबंधित अदालत को सुनिश्चित करना होगा कि प्रस्तुत सामग्री प्रथम दृष्टया अपराध घटित होने को उजागर करती है और निष्पक्ष जांच का मौलिक अधिकार सुनिश्चित करने के लिए सीबीआई जांच आवश्यक है या फिर आरोपों की जटिलता, पैमाने या राष्ट्रीय प्रभाव के मद्देनजर केंद्रीय एजेंसी की विशेषज्ञता आवश्यक है।''