    शादी से आनाकानी कर रहा था युवक, कोर्ट पहुंचा मामला; जज ने सुनाया ऐसा फैसला सब के उड़ गए होश

    By Jagran News Edited By: Deepak Gupta
    Updated: Wed, 15 Oct 2025 07:47 PM (IST)

    कोलकाता के कोर्ट में जज ने गर्भवती युवती की शादी उसके गिरफ्तार प्रेमी से कराई। युवती के गर्भवती होने पर प्रेमी भाग गया था, जिसके बाद पुलिस ने उसे गिरफ्तार किया। बाद में, युवक और उसके परिवार वाले शादी के लिए राजी हो गए। सियालदह कोर्ट में काजी की मौजूदगी में निकाह हुआ और जज ने आरोपी को जमानत दे दी।

    Hero Image

    कोर्ट। (प्रतीकात्मक)

    राज्य ब्यूरो, जागरण, कोलकाता : कोलकाता के कोर्ट में न्यायाधीश ने गर्भवती युवती की गिरफ्तार प्रेमी से शादी करा दी। दरअसल युवती के गर्भवती होने के बाद जब उसके परिवार वालों ने उसके प्रेमी को शादी करने को कहा तो वह फरार हो गया। इसके बाद परिवार वालों ने युवक के खिलाफ थाने में शिकायत दर्ज कराई।

    पुलिस ने जांच के बाद आरोपित को गिरफ्तार कर लिया। इसके बाद मामला ही बदल गया। युवक तथा उसके परिवार वाले युवती से शादी के लिए राजी हो गए। आखिरकार सियालदह एसीजेएम कोर्ट में काजी की मौजूदगी में शादी संपन्न हुई। इसके बाद ही जज ने गिरफ्तार आरोपित को जमानत दे दी।

    शादी का वादा करके बनाए यौन संबंध

    युवती पूर्वी कोलकाता के बेनियापुकुर इलाके की रहने वाली है। आरोपित युवक अरमान तपसिया का रहने वाला है। युवती की अरमान से कई महीने पहले मुलाकात हुई थी। धीरे-धीरे दोनों के बीच नजदीकियां बढ़ने लगी। कथित तौर पर अरमान ने शादी का वादा करके उसके साथ यौन संबंध बनाए। कुछ महीने पहले पीड़िता गर्भवती हो गई। उसने अरमान को इसके बारे में बताया और शादी करने के लिए कहा।

    अरमान के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई

    यह सुनने के बाद अरमान परेशान हो गया। उसने कहा कि तुरंत शादी करना संभव नहीं है। उसने मिलना-जुलना भी कम कर दिया। इसके बाद युवती ने पूरी घटना के बारे परिवार वालों को बताया। उसके बाद उसके परिवार ने बेनियापुकुर थाने में अरमान के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई। पुलिस ने आरोपित को तुरंत गिरफ्तार कर लिया।

    गिरफ्तारी के बाद शादी के लिए माने अरमान के घरवाले

    लड़ते की गिरफ्तारी के बाद उसके माता-पिता ने अपना मन बदल दिया। वे शादी के लिए राजी हो गए। दोनों पक्षों के वकीलों ने मामले को लेकर सियालदह कोर्ट में एक आवेदन दायर किया। न्यायाधीश ने भी दोनों की शादी के लिए सहमति दे दी। उसके बाद शादी के पोशाक पहने युवती के साथ परिवार वाले सियालदह के एसीजेएम कोर्ट में पेश हुए।

    अदालत में हुआ दोनों का निकाह

    अरमान को भी अदालत में लाया गया। दोनों को जज के सामने बैठाया गया। काजी भी पहुंचे। दोनों ने उनके सामने शादी के लिए हामी भर दी। शादी की रस्म अदालत में हुई। काजी के सामने सभी हस्ताक्षर किए गए। अन्य कानूनी कदम भी उठाए गए। उसके बाद अदालत ने अरमान की जमानत मंजूर कर ली।

