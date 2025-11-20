'मंदिर की संपत्ति सरकार का खजाना नहीं', कोर्ट ने रद किया सांवलिया सेठ का 18 करोड़ रुपये का विकास प्रस्ताव

आइएएनएस, जयपुर। राजस्थान के मंडफिया सिविल कोर्ट ने एक ऐतिहासिक निर्णय में सांवलिया सेठ मंदिर बोर्ड द्वारा 12 अप्रैल 2018 को मातृकुंडिया तीर्थ स्थल के विकास के लिए 18 करोड़ रुपये जारी करने के प्रस्ताव को अमान्य घोषित कर दिया है।

अदालत ने मंदिर बोर्ड के अध्यक्ष और सीईओ को इस प्रस्तावित परियोजना के लिए मंदिर के कोष से कोई भी धन खर्च करने या जारी करने से रोकते हुए एक स्थायी निषेधाज्ञा भी जारी की है। कोर्ट ने यह कहते हुए कि आदेश दिया कि यह सांवलिया मंदिर बोर्ड अधिनियम, 1992 की धारा 28 का उल्लंघन करता है। अदालत के अनुसार, यदि कोई धन जारी किया गया, तो उसे मंदिर बोर्ड के खाते में दो महीने के भीतर वापस करना होगा।

यह मुकदमा नवंबर 2018 में मंडफिया निवासी मदनलाल जैन सहित अन्य याचिकाकर्ताओं के एक समूह द्वारा 49 व्यक्तियों के खिलाफ दायर कराया गया था, जिसमें मंदिर बोर्ड के मुख्य कार्यकारी अधिकारी और अध्यक्ष भी शामिल थे। याचिकाकर्ताओं ने तर्क किया था कि राजस्थान सरकार द्वारा 1992 में पारित सांवलिया मंदिर बोर्ड अधिनियम का उद्देश्य मंदिर के कल्याण और धार्मिक गतिविधियों के लिए धन का उचित प्रबंधन सुनिश्चित करना था। याचिकाकर्ताओं ने चिंता जताई थी कि मंदिर के कोष से धन, जो विभिन्न मंदिर-संबंधित परियोजनाओं के लिए निर्धारित था, गैर-धार्मिक उद्देश्यों के लिए दिया जा रहा था। ये धन पहले से ही बुनियादी ढांचे के विकास के लिए निर्धारित किए गए थे, जिसमें मंदिर से जुड़े 16 आसपास के गांवों को जोड़ने वाली सड़कें, भक्तों के लिए आवास निर्माण, शैक्षणिक संस्थान और मंदिर परिसर का विस्तार शामिल था।

मामले ने कई मुद्दों को उजागर किया, जिसमें अनधिकृत परियोजनाएं और मंदिर अधिनियम का उल्लंघन, धन का दुरुपयोग आदि शामिल हैं। सार्वजनिक कल्याण परियोजनाओं के बावजूद, मंदिर बोर्ड ने अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर के गांवों में बाहरी सरकारी पहल के लिए धन जारी करने की स्वीकृति दी।इस पर देवस्थान विभाग ने भी आपत्तियां उठाई थीं।