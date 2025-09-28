MP News: सोनम रघुवंशी का पुतला जलाना मौलिक अधिकारों का हनन, कोर्ट ने लगाई रोक

इंदौर में दशहरे के अवसर पर रावण के साथ सोनम रघुवंशी का पुतला जलाने पर हाई कोर्ट ने रोक लगा दी है। पौरुष संस्था ने सोनम और 10 अन्य महिलाओं का पुतला जलाने की योजना बनाई थी। सोनम का नाम तब चर्चा में आया था जब उसके पति राजा रघुवंशी की शिलांग में हत्या हुई थी जिसमें वह प्रमुख आरोपित है।

जेएनएन, इंदौर। इंदौर में दशहरे के अवसर पर रावण के साथ सोनम रघुवंशी का पुतला जलाने पर हाई कोर्ट ने रोक लगा दी है। पौरुष संस्था ने सोनम और 10 अन्य महिलाओं का पुतला जलाने की योजना बनाई थी। सोनम का नाम तब चर्चा में आया था, जब उसके पति राजा रघुवंशी की शिलांग में हत्या हुई थी, जिसमें वह प्रमुख आरोपित है। पुतला जलाने की योजना के खिलाफ सोनम की मां संगीता रघुवंशी ने हाई कोर्ट में याचिका दायर की थी।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

कोर्ट ने सुनवाई के दौरान कहा कि सोनम का पुतला जलाना उसके और उसके परिवार के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन होगा। न्यायालय ने स्पष्ट किया कि लोकतांत्रिक व्यवस्था में इस प्रकार की गतिविधियों की अनुमति नहीं दी जा सकती। याचिका में मां ने यह भी कहा कि सोनम पर भले आपराधिक मामला चल रहा है, लेकिन वह अब तक दोषी साबित नहीं हुई है। उल्लेखनीय है कि इस आयोजन में जिन 11 महिलाओं के चेहरे बनाए जा रहे थे, उनमें सोनम का चेहरा प्रमुख था।