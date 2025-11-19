SIR द्वितीय चरण में 50.25 करोड़ से अधिक मतदाताओं को गणना प्रपत्र वितरित, चार दिसंबर तक जारी रहेगी प्रक्रिया

पीटीआई, नई दिल्ली। निर्वाचन आयोग ने मंगलवार को कहा कि नौ राज्यों और तीन केंद्र शासित प्रदेशों के लगभग 51 करोड़ मतदाताओं में से 50.25 करोड़ से अधिक मतदाताओं को मतदाता सूची के चल रहे विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआइआर) के तहत गणना प्रपत्र दिए जा चुके हैं।

एसआइआर प्रक्रिया का दूसरा चरण चार नवंबर को गणना प्रपत्र बांटने से शुरू हुआ था। यह प्रक्रिया चार दिसंबर तक जारी रहेगी। निर्वाचन आयोग ने अपने दैनिक एसआइआर बुलेटिन में बताया कि 12 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में 50.25 करोड़ से अधिक गणना प्रपत्र वितरित किए जा चुके हैं। दूसरे शब्दों में, 50.97 करोड़ मतदाताओं में से 98.54 प्रतिशत को आंशिक रूप से भरे हुए फार्म प्राप्त हुए हैं।