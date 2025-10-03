'2 साल से कम उम्र के बच्चों को नहीं दें कफ सिरप', स्वास्थ्य मंत्रालय ने जारी की एडवाइजरी

राजस्थान और मध्य प्रदेश में बच्चों की मौत से जुड़े कफ सिरप के नमूनों में किडनी को नुकसान पहुंचाने वाले टॉक्सिन नहीं पाए गए हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार जांच में डाइएथिलीन ग्लाइकॉल या एथिलीन ग्लाइकॉल की अनुपस्थिति मिली है। केंद्र ने बच्चों के लिए कफ सिरप के उपयोग को सीमित करने की सलाह दी है खासकर दो साल से कम उम्र के बच्चों के लिए।

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। राजस्थान और मध्य प्रदेश में बच्चों की मौत से जुड़े कफ सिरप के सैंपल में किडनी को नुकसान पहुंचाने वाले कोई टॉक्सिन नहीं मिला है। यह जानकारी शुक्रवार को केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से दी गई।

नेशनल सेंटर फॉर डिसीज कंट्रोल, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी, द सेंट्रल ड्रग्स स्टेंडर्ड कंट्रोल ऑर्गनाइजेशन सहित अन्य एजेंसियों ने बच्चों की मौत की खबर के बाद मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा से कफ सिरप के सैंपल कलेक्ट किए। हालांकि जांच में पता चला कि किसी भी सेंपल में डाइएथिलीन ग्लाइकॉल या एथिलीन ग्लाइकॉल नहीं था। राज्य के अधिकारियों ने भी इन तीनों दूषित पदार्थों की अनुपस्थिति की पुष्टि के लिए नमूनों का परीक्षण किया। 'दो साल से कम उम्र के बच्चों को ना दे सर्दी-खांसी की दवा' हालांकि, केंद्र ने बच्चों के लिए कफ सिरप के उपयोग को सीमित करने के लिए एक सलाह दी है। विशेष रूप से, डायरेक्टर जनरल ऑफ हेल्थ सर्विस ने कहा है कि दो साल से कम उम्र के बच्चों को खांसी और सर्दी की दवाएं नहीं दी जानी चाहिए और आमतौर पर पांच साल से कम उम्र के बच्चों के लिए भी ये दवाएं सही नहीं हैं।

सलाह दी गई है कि बच्चों में खांसी के ज्यादातर मामले अपने आप ही ठीक होने वाली बीमारियां हैं जो बिना दवा के ठीक हो जाती हैं। जिसके लिए हाइड्रेशन, आराम और अच्छी देखभाल ही उपचार का पहला कदम होना चाहिए।

इसके अलावा दवा निर्माताओं को गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिस का पालन करने और कई दवाओं के कॉम्बिनेशन से बचने और माता-पिताओं को दवाओं के सुरक्षित उपयोग के बारे में जागरुक करने को कहा गया है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने जारी की एडवायजरी बच्चों के लिए कफ सिरप के उपयोग को सीमित करें। दो साल से कम उम्र के बच्चों को ना दे सर्दी-खांसी की दवा। पांच साल से कम उम्र के बच्चों में भी दवा आम तौर पर न दें। पांच साल से कम उम्र के बच्चों को दवा देने से पहले डॉक्टर की सलाह अवश्य लें। डॉक्टर सिरप देने के बजाए पहले बिना दवा के राहत के उपायों को बताएं। किडनी फेल होने से हुई 9 बच्चों की मौत मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा में 15 दिनों के अंदर किडनी फेल होने से 9 मासूमों की मौत के बाद बड़ा खतरा उभरकर सामने आया। शुरुआती जांच से पता चला कि कफ सिरप में डायथिलीन ग्लाइकॉल, एक जहरीला पदार्थ, मिला हुआ था। किडनी बायोप्सी से बच्चों के शरीर में डायथिलीन ग्लाइकॉल की पुष्टि हुई। ज्यादातर पीड़ितों को कोल्ड्रिफ और नेक्स्ट्रो-डीएस सिरप दिए गए थे।