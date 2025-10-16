महाकाल मंदिर में डोरेमोन के AI वीडियो पर बवाल, इस वजह से हो रहा हंगामा

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। ज्योतिर्लिंग महाकाल मंदिर के गर्भगृह में भगवान महाकाल के दर्शन करते हुए कार्टूनकैरेक्टरडोरेमोन का एआइवीडियो जमकर बहु प्रसारित हो रहा है। मंदिर की धर्म, परंपरा व व्यवस्था का मखौल उड़ाते इस वीडियो को बनाने वाले की तलाश की जा रही है।

वीडियो में एक कर्मचारी जूते पहने गर्भगृह के समीप तक जाता दिखाई दे रहा है। मंदिर समिति वीडियो की जांच कर रही है। बनाने वाले पर कार्रवाई की तैयारी की जा रही है। मंदिर के पुजारी, पुरोहितों ने भी इसकी निंदा की है।

डोरेमोन के AI वीडियो पर विवाद महाकाल मंदिर की दर्शन व्यवस्था पर बनाया गया एक एआइवीडियो गुरुवार को सामने आया। इस वीडियो में कार्टूनकैरेक्टरडोरेमोन को महाकालेश्वर मंदिर में दर्शन करने जाते दिखाया गया है। डोरेमोन जैसे ही गर्भगृह की दहलीज पर पहुंचता है, वहां जूते पहने खड़ा गार्ड उसे रोकता है और कहता है यहां गैजेट नहीं बल्कि पास चलता है।