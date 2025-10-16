महाकाल मंदिर में डोरेमोन के AI वीडियो पर बवाल, इस वजह से हो रहा हंगामा
महाकाल मंदिर के गर्भगृह में डोरेमोन का एआई वीडियो वायरल होने से विवाद हो गया है। वीडियो में मंदिर की परंपरा का मखौल उड़ाया गया है। एक कर्मचारी जूते पहने गर्भगृह के पास दिख रहा है। मंदिर समिति जांच कर कार्रवाई करेगी। पुजारियों ने आपत्ति जताई है। वीडियो में डोरेमोन टिकट खरीदकर दर्शन करता दिखाया गया है।
डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। ज्योतिर्लिंग महाकाल मंदिर के गर्भगृह में भगवान महाकाल के दर्शन करते हुए कार्टूनकैरेक्टरडोरेमोन का एआइवीडियो जमकर बहु प्रसारित हो रहा है। मंदिर की धर्म, परंपरा व व्यवस्था का मखौल उड़ाते इस वीडियो को बनाने वाले की तलाश की जा रही है।
वीडियो में एक कर्मचारी जूते पहने गर्भगृह के समीप तक जाता दिखाई दे रहा है। मंदिर समिति वीडियो की जांच कर रही है। बनाने वाले पर कार्रवाई की तैयारी की जा रही है। मंदिर के पुजारी, पुरोहितों ने भी इसकी निंदा की है।
डोरेमोन के AI वीडियो पर विवाद
महाकाल मंदिर की दर्शन व्यवस्था पर बनाया गया एक एआइवीडियो गुरुवार को सामने आया। इस वीडियो में कार्टूनकैरेक्टरडोरेमोन को महाकालेश्वर मंदिर में दर्शन करने जाते दिखाया गया है। डोरेमोन जैसे ही गर्भगृह की दहलीज पर पहुंचता है, वहां जूते पहने खड़ा गार्ड उसे रोकता है और कहता है यहां गैजेट नहीं बल्कि पास चलता है।
मंदिर की परंपरा का उड़ाया मखौल
इसके बाद डोरेमोन 250 रुपये का शीघ्र दर्शन टिकट खरीदता है और गर्भगृह में जाकर भगवान के दर्शन करता है। यह वीडियो जिसने भी बनाया उस व्यक्ति को मंदिर की धर्म, परंपरा व दर्शन व्यवस्था की कोई जानकारी नहीं है। मंदिर के पंडे, पुजारियों ने इस पर आपत्ति जताई है। पं.महेश पुजारी ने कहा इस प्रकार के वीडियो बनाने वालों पर कार्रवाई होना चाहिए। मंदिर प्रशासक प्रथम कौशिक ने बताया वीडियो बनाने वाले तथा इसे इंटरनेट पर प्रसारित करने वालों की तलाश की जा रही है। ऐसे लोगों पर जल्द ही कार्रवाई होगी।
