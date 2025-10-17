'हिंदू लड़कियां जिम न जाएं', भाजपा विधायक के बयान पर मचा बवाल
भाजपा विधायक के 'हिंदू लड़कियों को जिम नहीं जाना चाहिए' वाले बयान से विवाद खड़ा हो गया है। विधायक ने हिंदू संस्कृति का हवाला दिया, जबकि विपक्ष ने इसे महिला विरोधी बताया है। सोशल मीडिया पर भी इस बयान को लेकर तीखी प्रतिक्रिया देखने को मिल रही है, कुछ लोग समर्थन कर रहे हैं तो कुछ विरोध।
डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। महाराष्ट्र के भाजपा विधायक गोपीचंद पडलकर के एक बयान पर बवाल मचा है। बीड में एक जनसभा को संबोधित करते हुए पडलकर ने हिंदू लड़कियों को जिम न जाने की सलाह दे डाली।
अपने संबोधन के दौरान भाजपा विधायक ने कहा कि हिंदू लड़कियों को जिम जाने की बजाय घर पर ही योग करना चाहिए। उन्होंने कहा कि ऐसा इसलिए क्योंकि वहां एक साजिश चल रही है और लड़कियां समझ नहीं पा रही हैं किस पर भरोसा करें।
भाजपा विधायक के बयान पर विवाद
उन्होंने कहा, ''एक बहुत बड़ी साजिश चल रही है, इसे साफ तौर पर समझ लीजिये। किसी ऐसे व्यक्ति के बहकावे में मत आइए जो बहुत अच्छा है या अच्छा बोलता है।" भाजपा विधायक ने यह बात दूसरे समुदाय के लोगों के संदर्भ में कही, जिन पर महिलाओं को बहकाने का आरोप लग रहा है।
हिंदू लड़कियों के जिम जाने पर आपत्ति
उन्होंने कहा कि लोगों को इस बात पर ध्यान देना चाहिए कि जिम में उनका ट्रेनर कौन है? अगर घर की लड़कियां जिम जाती हैं, तो उनकी काउंसलिंग की जानी चाहिए। लड़कियों को घर पर ही योग करना चाहिए और जिम जाने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वे आपको धोखा दे रहे हैं।"
विपक्ष ने बोला हमला
यह पहली बार नहीं है जब पडलकर अपने बयान को लेकर सुर्खियों में आए हों। सितंबर में एनसीपी-एसपी (राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी) नेता शरदपवार के बारे में उनकी अपमानजनक टिप्पणी ने काफी विवाद खड़ा कर दिया था।
