'हिंदू लड़कियां जिम न जाएं', भाजपा विधायक के बयान पर मचा बवाल

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। महाराष्ट्र के भाजपा विधायक गोपीचंद पडलकर के एक बयान पर बवाल मचा है। बीड में एक जनसभा को संबोधित करते हुए पडलकर ने हिंदू लड़कियों को जिम न जाने की सलाह दे डाली। अपने संबोधन के दौरान भाजपा विधायक ने कहा कि हिंदू लड़कियों को जिम जाने की बजाय घर पर ही योग करना चाहिए। उन्होंने कहा कि ऐसा इसलिए क्योंकि वहां एक साजिश चल रही है और लड़कियां समझ नहीं पा रही हैं किस पर भरोसा करें।

भाजपा विधायक के बयान पर विवाद उन्होंने कहा, ''एक बहुत बड़ी साजिश चल रही है, इसे साफ तौर पर समझ लीजिये। किसी ऐसे व्यक्ति के बहकावे में मत आइए जो बहुत अच्छा है या अच्छा बोलता है।" भाजपा विधायक ने यह बात दूसरे समुदाय के लोगों के संदर्भ में कही, जिन पर महिलाओं को बहकाने का आरोप लग रहा है।

हिंदू लड़कियों के जिम जाने पर आपत्ति उन्होंने कहा कि लोगों को इस बात पर ध्यान देना चाहिए कि जिम में उनका ट्रेनर कौन है? अगर घर की लड़कियां जिम जाती हैं, तो उनकी काउंसलिंग की जानी चाहिए। लड़कियों को घर पर ही योग करना चाहिए और जिम जाने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वे आपको धोखा दे रहे हैं।"