    अमार सोनार बांग्ला... असम में कांग्रेस नेता ने गाया बांग्लादेश का राष्ट्रगान, BJP हमलावर

    By Shubham Tiwari Edited By: Shubham Tiwari
    Updated: Wed, 29 Oct 2025 11:52 AM (IST)

    असम में कांग्रेस के एक कार्यक्रम में बांग्लादेश का राष्ट्रगान गाने को लेकर विवाद हो गया है। बीजेपी ने कांग्रेस पर 'बांग्लादेश-प्रेमी' होने का आरोप लगाया है। भाजपा का कहना है कि कांग्रेस असम में बांग्लादेश का राष्ट्रगान गाकर बांग्लादेश के प्रति अपना प्रेम दिखा रही है।

    Hero Image

    असम कांग्रेस कार्यक्रम में बांग्लादेशी राष्ट्रगान (स्क्रीनग्रैब- 'X')

    डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। असम के श्रीभूमि जिले में कांग्रेस के कार्यक्रम के दौरान एक गाने को लेकर विवाद खड़ा हो गया है। आरोप है कि कांग्रेस के वरिष्ठ नेता बिधु भूषण दास ने एक बैठक में कथित तौर बांग्लादेश का राष्ट्रगान अमार सोनार बांग्ला, आमी तोमाय भालोबाशी गीत गाया। कांग्रेस के कार्यक्रम में बांग्लादेशी गीत गाने को लेकर बीजेपी ने कांग्रेस की कड़ी आलोचना की है। भाजपा ने कांग्रेस को "बांग्लादेश-प्रेमी" करार दिया।

    दरअसल, सोमवार को असम के श्रीभूमि जिले के इंदिरा भवन, स्थानीय कांग्रेस कार्यालय में जिला सेवा दल की कार्यकारिणी समिति की बैठक चल रही थी। इस दौरान सेवा दल के पूर्व जिला अध्यक्ष रह चुके हैं दास ने अपने भाषण की शुरुआत करते हुए बांग्लादेश का राष्ट्रगान, आमार सोनार बांग्ला गाया।

    कांग्रेस का बांग्लादेशी प्रेम

    इस घटना को लेकर बीजेपी ने राजनीतिक शुरू कर दी है। बीजेपी ने वीडियो वायरल करते हुए कांग्रेस पर निशाना साधा है। भाजपा की असम इकाई ने एक्स पर लिखा, "संकेत इससे ज्यादा जोरदार नहीं हो सकते। कुछ ही दिन पहले, बांग्लादेश ने पूरे पूर्वोत्तर को निगलने वाला एक नक्शा प्रकाशित करने की हिम्मत की थी और अब बांग्लादेश-प्रेमी कांग्रेस यहां असम में गर्व से बांग्लादेश का राष्ट्रगान गा रही है। अगर इसके बाद भी किसी को एजेंडा समझ नहीं आ रहा है, तो या तो वे अंधे हैं, या फिर इसमें शामिल हैं, या दोनों।"

    अशोक सिंगल ने लगाया ये आरोप

    असम के मंत्री अशोक सिंघल ने पोस्ट किया है, "श्रीभूमि, असम में कांग्रेस की बैठक में बांग्लादेश का राष्ट्रगान 'आमार सोनार बांग्ला' गाया गया - यह वही देश है जो पूर्वोत्तर को भारत से अलग करना चाहता है। अब यह स्पष्ट है कि क्यों कांग्रेस ने दशकों तक असम में अवैध मिया घुसपैठ की अनुमति दी और उसे प्रोत्साहित किया - ताकि वोट बैंक की राजनीति के लिए राज्य की जनसांख्यिकी को बदलकर 'ग्रेटर बांग्लादेश' का निर्माण किया जा सके।"

    1905 में लिखा गया था गीत

    गौरतलब है कि आमार सोनार बांग्ला, जिसका अर्थ है मेरा स्वर्णिम बंगाल, रवींद्रनाथ टैगोर ने 1905 में बंगाल के पहले विभाजन के विरोध में लिखा था। इस कदम ने अंग्रेजों के खिलाफ व्यापक विरोध को जन्म दिया। बांग्लादेश ने 1971 में अपनी स्वतंत्रता के बाद, इसके लिखे जाने के लगभग सात दशक बाद, आमार सोनार बांग्ला को अपना राष्ट्रगान बनाया। सीमा के दोनों ओर बंगाली भाषी अक्सर सार्वजनिक और निजी कार्यक्रमों में "आमार सोनार बांग्ला" गाते हैं।

    बराक घाटी का हिस्सा बांग्लादेश की सीमा से लगा हुआ है। ऐसे में यहां कार्यक्रम के दौरान सीमा के दोनों ओर बंगाली भाषी अक्सर सार्वजनिक और निजी कार्यक्रमों में "आमार सोनार बांग्ला" गाते हैं। लेकिन यह विवाद चुनावी राजनीतिक समीकरणों को हवा दे सकती है।

