अहमदाबाद में 'कान्ट्रैक्ट किलर' गिरफ्तार, बिहार में पति की हत्या के लिए महिला ने दी थी सुपारी

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। अहमदाबाद में कान्ट्रैक्ट किलर गैंग्सस्टर को रविवार को गिरफ्तार कर लिया गया। बिहार में एक महिला ने कथित तौर पर इस कांट्रेक्ट किलर को अपनी पति की हत्या की सुपारी दी थी। अधिकारी ने बताया कि प्रथम दृष्टया, किसी अन्य व्यक्ति के साथ प्रेम संबंध के कारण महिला ने पति की हत्या करवाई। अपराध शाखा के अनुसार, आरोपित गौतम कुमार यादव को अहमदाबाद के जमालपुर फूल बाजार के पीछे एक ठिकाने से हिरासत में लिया गया।

भगोड़े का पता लगाने अहमदाबाद गई टीम पुलिस ने बताया कि आमोद कुमार की 16 सितंबर को बिहार के मोतिहारी के पास दो बाइक सवार हमलावरों ने गोली मारकर हत्या कर दी थी। जांच के दौरान हत्या में गौतम की संलिप्तता का पता चला। इसके बाद बिहार पुलिस की टीम को भगोड़े का पता लगाने के लिए अहमदाबाद भेजा गया।