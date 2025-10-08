'कनेक्टिविटी हब, विकसित भारत की झलक और सुपरमार्केट...', नवी मुंबई एयरपोर्ट उद्घाटन पर क्या-क्या बोले पीएम मोदी?

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज मुंबई में अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे के पहले चरण का उद्घाटन किया। 19650 करोड़ रुपये की लागत से बना ये एयरपोर्ट व्यापार और पर्यटन को बढ़ावा देगा। नवी मुंबई अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे के उद्घाटन के बाद पीएम मोदी ने एक विशाल जनसभा को भी संबोधित किया।

अपने संबोधन म पीएम मोदी ने कहा कि मुंबई का लंबा इन्तजार आज जाकर खत्म हुआ। शहर क अब अपना दूसरा इंटरनेशनल एयरपोर्ट मिल गया है। ये एयरपोर्ट एशिया के सबसे बड़े कनेक्टिविटी हब के रूप में स्थापित होने में बड़ी भूमिका निभाएगा। आज मुंबई को पूरी तरह से अंडरग्राउंड मेट्रो भी मिली है, इससे मुंबई के लोगों का सफर आसान होगा और समय की बचत होगी।



पीएम मोदी ने कहा कि यह समय भारत के युवाओं के लिए अनगिनत अवसरों का समय है। कुछ समय पहले ही देश की अनेक ITI को इंडस्ट्री से जोड़ने के लिए 60,000 करोड़ रुपये की पीएम सेतु योजना शुरू की गई है। आज से महाराष्ट्र सरकार ने सैकड़ों ITI और तकनीकी स्कूलों में नए प्रोग्राम का शुभारंभ किया है। इससे स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों को ड्रोन, सोलर एनर्जी, ग्रीन हाइड्रोजन जैसी अनगिनत नई टेक्नॉलॉजी की ट्रेनिंग मिल पाएगी। मैं महाराष्ट्र के युवाओं को बहुत-बहुत शुभकामनाएं देता हूं।

'नवी मुंबई एयरपोर्ट पर विकसित भारत कि मिलती है झलक' पीएम मोदी ने कहा की नवी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट एक ऐसा प्रोजेक्ट है, जिसमें विकसित भारत की झलक है। यह छत्रपति शिवाजी महाराज की धरती पर बना है, इसका आकार कमल के फूल जैसा है। यानी यह संस्कृति और समृद्धि का जीवंत प्रतीक है। इस नए एयरपोर्ट से महाराष्ट्र के किसान यूरोप और मिडिल ईस्ट के सुपरमार्केट से भी जुड़ पाएंगे।

हवाई चप्पल पहनने वाले भी करें हवाई सफर पीएम मोदी बोले, '2014 में जब देश ने मुझे अवसर दिया, तब मैंने कहा था कि मेरा सपना है कि हवाई चप्पल पहनने वाले भी हवाई सफर कर सकें। हमारी सरकार ने इस मिशन पर गंभीरता से काम शुरू किया और पिछले 11 साल में देश में एक के बाद एक एयरपोर्ट बनते चले गए। 2014 से पहले हमारे देश में सिर्फ 74 एयरपोर्ट थे और आज एयरपोर्ट की संख्या 160 को पार कर चुकी है।

देशवासियों की सुरक्षा सबसे पहले: पीएम मोदी प्रधानमंत्री मोदी ने देशवासियों कि सुरक्षा पर बोलते हुए कहा कि हमारे लिए देश और देशवासियों की सुरक्षा से बढ़कर कुछ भी नहीं है। आज का भारत दमदार जवाब देता है और घर में घुसकर मारता है। यह ऑपरेशन सिंदूर के दौरान दुनिया ने देखा है। मुंबई भारत की आर्थिक राजधानी के साथ-साथ भारत के सबसे वाइब्रेंट शहरों में से एक है। इसलिए, 2008 में आतंकियों ने मुंबई शहर को बड़े हमले के लिए चुना। लेकिन तब जो कांग्रेस सरकार सत्ता में थी, उसने कमजोरी का संदेश दिया और आतंकवाद के सामने घुटने टेक दिए।