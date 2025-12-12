डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और देश के पूर्व गृहमंत्री शिवराज पाटिल का शुक्रवार को निधन हो गया। वह 91 साल के थे। बताया जा रहा है कि वह काफी लंबे समय से बीमार चल रहे थे और परिवार की देखरेख में थे।

शिवराज पाटिल का राजनीति की दुनिया में दिया गया योगदान कभी भुलाया नहीं जा सकता है। शिवराज पाटिल का जन्म महाराष्ट्र के लातूर जिले में 12 अक्तूबर 1935 को हुआ था। शिवराज पाटिल शुरू से ही सरल स्वभाव के थे और वह एक मेहनती परिवार से ताल्लुक रखते थे। उन्होंने कानून की पढ़ाई की थी। कॉलेज के दिनों के बाद ही उन्होंने धीरे-धीरे राजनीति में कदम रखा।

लंबा रहा है शिवराज पाटिल का राजनीतिक करियर बता दें कि शिवराज पाटिल ने केंद्र सरकार और राज्य विधानसभाओं में कई अहम जिम्मेदारियों को बखूबी निभाया है। भारतीय राजनीति में उन्होंने अपना अहम योगदान दिया है। कांग्रेस से वरिष्ठ नेताओं में से एक शिवराज पाटिल ने लोकसभा के 10वें स्पीकर के तौर पर काम किया। वहीं, करीब 4 दशक तक वह सार्वजनिक जीवन में कई अहम पदों पर रहे।

जब 1980 में रखा कदम शिवराज पाटिल ने साल 1980 में राजनीति में कदम रखा। वह पहली बार सातवीं लोकसभा के लिए चुने गए। वहीं, साल 2004 तक वह सात बार लोकसभा सदस्य चुने गए। बताया जाता है कि साल 1980-1990 के दशक में उन्होंने संसद में संसदीय सदस्य की सैलरी और अलाउंस पर बनी जॉइंट कमिटी में काम किया। बाद में इसी के चेयरमैन भी बने। पाटिल पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के कार्यकाल में रक्षा राज्य मंत्री भी रह चुके हैं।

देश के गृहमंत्री भी रहे थे पाटिल उल्लेखनीय है कि 2004-2008 की यूपीए सरकार के दौरान शिवराज पाटिल देश के गृहमंत्री भी रहे। 26/11 के मुंबई आतंकी हमले के बाद उन्होंने 30 नवंबर, 2008 को देश की सुरक्षा में हुई चूकों की नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए इस्तीफा दे दिया था।

दो बार विधायक भी रहे थे पाटिल ये भी जानना चाहिए कि राष्ट्रीय राजनीति में आने से पहले शिवराज पाटिल दो बार महाराष्ट्र विधानसभा के सदस्य भी रहे। इस दौरान उन्होंने विधानसभा में डिप्टी स्पीकर और स्पीकर जैसे अहम पदों पर काम किया।