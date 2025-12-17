'माफी क्यों मांगू', ऑपरेशन सिंदूर पर विवादित टिप्पणी के बाद बोले कांग्रेस नेता; BJP ने किया पलटवार

बीजेपी ने किया हमला

बीजेपी ने इस बयान की कड़ी निंदा की है। पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने कहा कि सेना का अपमान करना कांग्रेस की आदत बन गई है। उन्होंने आरोप लगाया कि यह सिर्फ चव्हाण का बयान नहीं, बल्कि राहुल गांधी ने भी ऐसे ही बयान दिए हैं। पूनावाला ने कहा, "ये बयान राहुल गांधी की सोच को दिखाते हैं, इसलिए कांग्रेस ऐसे नेताओं पर कोई कार्रवाई नहीं करती। इससे कांग्रेस की सेना-विरोधी मानसिकता साफ झलकती है।"

पूनावाला ने आगे कहा कि कांग्रेस बार-बार सशस्त्र बलों का सम्मान कम करने की कोशिश करती है। उन्होंने इसे राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा बताया है।