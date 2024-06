'युद्ध रुकवा दिए, लेकिन पेपर लीक रोक नहीं पाए' NET परीक्षा रद होने के बाद राहुल गांधी ने पीएम मोदी पर साधा निशाना

राहुल गांधी ने आगे कहा, "ऐसा कहा जा रहा था कि प्रधानमंत्री मोदी ने रूस-यूक्रेन का युद्ध रुकवा दिया, लेकिन कुछ कारणों से नरेंद्र मोदी भारत में पेपर लीक रोक नहीं पाए हैं या रोकना नहीं चाहते हैं।"

#WATCH | Delhi | On NEET issue & UGC-NET exam cancellation, Congress MP Rahul Gandhi says, "It was being said that Modi ji stopped Russia-Ukraine war. But due to some reasons, Narendra Modi has not been able to stop or doesn't want to stop paper leaks in India." pic.twitter.com/JvAN37Ne91— ANI (@ANI) June 20, 2024