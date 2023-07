कांग्रेस सांसद प्रमोद तिवारी ने यूसीसी पर भाजपा को घेरा, कहा- महंगाई जैसे मुद्दों से ध्यान भटकाने की कोशिश

Congress MP Pramod Tiwari On UCC यूसीसी को लेकर कांग्रेस सांसद प्रमोद तिवारी ने भाजपा को घेरा है। उन्होंने कहा कि भाजपा महंगाई बेरोजगारी और भ्रष्टाचार जैसे मुद्दों से लोगों का ध्यान भटकाना चाहती है इसलिए यूसीसी का इस्तेमाल कर रही है। साथ ही उन्होंने कहा कि जिस सरकार को लोगों के लिए जवाबदेह होना चाहिए वो इन्हें गुमराह कर रही है।

यूसीसी को लेकर भाजपा पर हमलावर हुए कांग्रेस सांसद प्रमोद तिवारी

नई दिल्ली, एएनआई। देश में समान नागरिक संहिता (यूसीसी) के कार्यान्वयन पर विवाद के बीच लगातार विपक्ष भाजपा के नेतृत्व वाली केन्द्र सरकार पर हमलावर हो रही है। कांग्रेस सांसद प्रमोद तिवारी ने भी शनिवार को भाजपा पर निशाना साधते हुए कहा कि यूसीसी के जरिए केन्द्र सरकार लोगों का ध्यान महंगाई, बेरोजगारी और भ्रष्टाचार जैसे महत्वपूर्ण मुद्दों से हटाना चाहती है। मसौदा तैयार होने के बाद अपना रुख तय करेगी कांग्रेस सांसद प्रमोद तिवारी ने कहा, "सरकार को महंगाई, बेरोजगारी और भ्रष्टाचार के लिए जवाबदेह होना चाहिए और वह लोगों का ध्यान महत्वपूर्ण मुद्दों से भटकाने में लगी हुई है। हम मिलेंगे और तय करेंगे कि इसको लेकर हमारी पार्टी क्या रुख अपनाने वाली है। जब मसौदा पूरी तरह से तैयार हो जाएगा, उसके बाद हम तय करेंगे। हम 130 करोड़ आबादी की भलाई को देखते हुए फैसला करेंगे।" कांग्रेस ने हमेशा एकता और अखंडता को आगे बढ़ाने में दिया योगदान इस बीच, हिमाचल प्रदेश के लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने कहा कि जब भी यूसीसी की बात होगी, तो पार्टी उसका समर्थन करेगी, क्योंकि कांग्रेस ने हमेशा एकता और अखंडता को आगे बढ़ाने में योगदान दिया है। उन्होंने कहा, "हमने कहा है कि जब भी समान नागरिक संहिता आएगी, हम इसका समर्थन करेंगे। कांग्रेस पार्टी ने हमेशा एकता और अखंडता को आगे बढ़ाने में योगदान दिया है।" विक्रमादित्य सिंह ने की भाजपा की आलोचना हालांकि, विक्रमादित्य सिंह ने लोगों को गुमराह करने के लिए भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) की आलोचना की। उन्होंने कहा, "मणिपुर पिछले एक महीने से अधिक समय से जल रहा है और गृहयुद्ध के कगार पर है, लेकिन मुख्यमंत्री के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की गई है। भाजपा देश में वास्तविक ज्वलंत मुद्दों के बारे में बात नहीं करती है और सिर्फ लोगों को गुमराह करने के लिए एक नई बहस शुरू करती है।" सोनिया के आवास पर होगी कांग्रेस संसदीय स्थायी समिति की बैठक 3 जुलाई को यूसीसी पर संसदीय स्थायी समिति की चर्चा से पहले, कांग्रेस संसदीय रणनीति समूह शनिवार को नई दिल्ली में पूर्व अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी (एआईसीसी) प्रमुख सोनिया गांधी के आवास 10, जनपथ पर एक बैठक करेगा।

