2014 के बाद कांग्रेस को लगे बड़े सियासी झटके, अब तक इन दिग्गज नेताओं ने छोड़ा पार्टी का साथ

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। ओडिशा के पूर्व विधायक मोहम्मद मोकिम ने सोनिया गांधी को लिखे एक पत्र को सार्वजनिक करने पर निष्कासित कर दिया। इस पत्र में उन्होंने पार्टी नेतृत्व पर सवाल उठाए थे। कांग्रेस नेतृत्व ने इसे अनुशासनहीनता मानते हुए और मोकिम पर भाजपा की सोच से प्रभावित होकर काम करने का आरोप लगाते हुए उन्हें पार्टी से निष्कासित कर दिया।

हालांकि, यह पहली बार नहीं हुआ है कि कांग्रेस से कोई नेता निष्कासित हुआ है या खुद पार्टी छोड़कर चला गया है। साल 2014 में केंद्र में मोदी की सरकार आने के बाद से अब तक कई कांग्रेसी नेताओं ने पार्टी को छोड़कर बीजेपी में शामिल हो गए या किसी और पार्टी में चले गए। इन नेताओं के चले जाने से सबसे ज्यादा खामियाजा पार्टी को ही भुगतना पड़ा है।

दरअसल, कांग्रेस में असहमति को दबाने का इतिहास पुराना है। साल 2020 में सोनिया गांधी को पत्र लिखकर पार्टी में सामूहिक और पारदर्शी नेतृत्व की मांग करने वाले 23 नेताओं (G-23) के साथ भी यही हुआ। कुछ नेताओं को निष्कासित किया गया, जबकि कई ने निराश होकर खुद पार्टी छोड़ दी।