Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    बीच हवा में बिगड़ी विदेशी महिला की तबीयत, फिर प्लेन में कांग्रेस नेता ने ऐसे बचाई जान

    By Abhinav Tripathi Edited By: Abhinav Tripathi
    Updated: Mon, 15 Dec 2025 11:43 AM (IST)

    एक विदेशी महिला की बीच हवा में तबीयत बिगड़ने पर, विमान में मौजूद कांग्रेस के एक नेता ने तत्परता दिखाते हुए उसकी जान बचाई। नेता ने तत्काल चिकित्सा सहाय ...और पढ़ें

    Hero Image

    प्लेन में कांग्रेस नेता ने बचाई यात्री की जान। (फोटो- स्क्रीनग्रैब)

    डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। रविवार को इंडिगो के विमान से गोवा से दिल्ली जा रही एक कैलिफोर्निया की महिला को स्वास्थ्य परेशानियों का सामना करना पड़ा। गोवा से इंडिगो के विमान के उड़ान भरने के करीब 15 मिनट बाद ही अमेरिका की 34 साल की जेनी नाम की महिला को बेचैनी और कंपकंपी महसूस हुई।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    इसके बाद उसकी हालत बिगड़ने लगी और वह बेहोश हो गई। वह अपनी बहन के साथ यात्रा कर रही थी और वह दिल्ली में एक शादी में शामिल होने के लिए जा रही थी। हालांकि, विमान में डॉक्टर से राजनेता बनीं डॉ. अंजलि निंबालकर भी मौजूद थीं, जिनकी मदद से विदेशी महिला की जान बच गई।

    प्लेन की लैंडिंग तक चिकित्सक ने रखा विदेशी महिला का ध्यान

    बता दें कि विमान में यात्री संबोधन प्रणाली के माध्यम से डॉक्टर को बुलाने से पहले ही डॉ. अंजलि निंबालकर वहां पहुंची और महिला की देखरेख में लग गईं। उनके इस त्वरित प्रतिक्रिया के कारण विदेशी महिला की जान बच गई। डॉ. अंजलि निंबालकर पेशे से चिकित्सक हैं, जो कर्नाटक के बेलगावी जिले के खानपुर विधनसभा क्षेत्र से कांग्रेस की पूर्व विधायक हैं।

    डॉ. अंजलि निंबालकर ने तुरंत यात्री को पूरी मेडिकल सहायता दी। शुरुआती उपचार के बाद विदेशी महिला होश में आ गई। इसके बाद चिकित्सक ने महिला को इलेक्ट्रोलाइट घोल पिलाया, जो वह खुद अपने साथ लेकर आई थीं। स्थिति सामान्य होने के बाद डॉ. अंजलि निंबालकर अपनी सीट पर लौट आईं। इसके बाद केबिन ने कप्तान को प्लेन के भीतर की मौजूदा आपात चिकित्सा स्थिति के बारे में सूचित किया और दिल्ली में प्राथमिकता के आधार पर लैंडिंग की गई। 