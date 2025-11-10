'वोट चोरी' के खिलाफ कांग्रेस ने चलाया हस्ताक्षर अभियान, कर्नाटक में 1 करोड़ से ज्यादा लोगों ने किए दस्तखत

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली। कांग्रेस के 'वोट चोरी' के खिलाफ राष्ट्रीय स्तर पर चलाए जा रहे हस्ताक्षर अभियान को पार्टी की कर्नाटक इकाई ने गति देते हुए एक करोड़ 12 लाख से अधिक लोगों के हस्ताक्षर पत्र कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे को सौंप दिया। कर्नाटक कांग्रेस के अध्यक्ष सूबे के डिप्टी सीएम कर्नाटक के डिप्टी सीएम डीके शिवकुमार ने इस मौके पर दावा किया कि महाराष्ट्र, हरियाणा, कर्नाटक के बाद अब बिहार में वोट चोरी की शिकायतें आ रही हैं।

मतदाता सूची पुनरीक्षण यानि एसआईआर के जरिए बड़ी संख्या में प्रवासी लोगों को मतदाता सूची से हटाए जाने का आरोप लगाते हुए कहा कि चुनाव आयोग ने बिहार के मतदाताओं के साथ न्याय नहीं किया है। साथ ही उन्होंने यह दावा भी किया कि अन्य राज्यों में एसआईआर कराए जाने से साफ है कि चुनाव आयोग ने स्वीकार कर लिया है कि अपने पद का दुरुपयोग करके कुछ गड़बड़ की गई है।

देशव्यापी हस्ताक्षर अभियान शुरू दक्षिण बंगलुरू लोकसभा क्षेत्र के महादेवपुरा विधानसभा में 2024 के लोकसभा चुनाव में कथित तौर पर एक लाख फर्जी वोट होने के नेता विपक्ष राहुल गांधी के खुलासे के बाद कांग्रेस ने वोट चोरी के खिलाफ देशव्यापी हस्ताक्षर अभियान शुरू किया है। इसी क्रम में कर्नाटक इकाई की ओर से जुटाए गए हस्ताक्षरों को डीके शिवकुमार ने कांग्रेस के नए मुख्यालय इंदिरा भवन में संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल को सौंपा।

इस मौके पर पत्रकारों से बातचीत करते हुए शिवकुमार ने कहा कि जब से राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खरगे ने बेंगलुरु 'वोट चोरी' के खिलाफ अभियान शुरू किया है तब से सभी स्तरों के पार्टी कार्यकर्ता लोगों के हस्ताक्षर जुटाने के लिए मेहनत कर रहे हैं और हर हस्ताक्षर फार्म के साथ नाम तथा मोबाइल नंबर दिया हुआ है।

दिल्ली में कांग्रेस की विशाल रैली भी होगी शिवकुमार ने मीडिया से मुखातिब होने से पूर्व प्रदेश नेताओं के साथ खरगे से मुलाकात भी की और कहा कि सभी राज्यों से हस्ताक्षर जुटाए जाने के बाद आने वाले दिनों में दिल्ली में कांग्रेस की विशाल रैली भी होगी। वोट चोरी के खिलाफ जुटाए हस्ताक्षरों को कांग्रेस राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को सौंपेगी। कर्नाटक में मुख्यमंत्री बदलने को लेकर हाईकमान से क्या उनकी कोई बातचीत हुई है इस पर शिवकुमार ने कोई टिप्पणी करने से इनकार करते हुए कहा कि मैं यहां राजनीति पर बोलने बल्कि लोकतंत्र और वोट बचाने आया हूं।