कांग्रेस ने अमेरिका में पाकिस्तान की लॉबिंग करने वाले फर्म की सर्विस लेने पर RSS को घेरा
कांग्रेस ने RSS पर अमेरिका में पाकिस्तान की लॉबिंग करने वाली फर्म को नियुक्त करने का आरोप लगाया है। जयराम रमेश ने अमेरिकी सीनेट के दस्तावेजों का हवाला देते हुए कहा कि RSS ने अपने हितों की रक्षा के लिए एक अमेरिकी लॉ फर्म को भारी रकम दी है। कांग्रेस ने RSS पर राष्ट्रीय हितों से विश्वासघात करने का आरोप लगाया और उसके कार्यों पर सवाल उठाए।
जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली। कांग्रेस ने पाकिस्तान के लिए लॉबिंग करने वाले लॉबिंग फर्म को अमेरिका में अपनी लॉबिंग के लिए रखने का राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ पर आरोप लगाया संघ ने राष्ट्रीय हितों के साथ विश्वासघात किया है।
कांग्रेस के संचार महासचिव जयराम रमेश ने मीडिया में सामने आए अमेरिकी सीनेट के दस्तावेजों का हवाला देते हुए कहा कि अब हमें पता चला है कि आरएसएस ने अमेरिका में अपने हितों की रक्षा के लिए पाकिस्तान की आधिकारिक लॉबिंग शाखा अमेरिकी लॉ फर्म स्क्वॉयर पैटन बोग्स (एसपीबी) को नियुक्त करने में अच्छी-खासी रकम खर्च की है।
कांग्रेस का RSS पर गंभीर आरोप
जयराम रमेश ने गुरूवार को एक्स पर एक स्क्रीनशॉट साझा करते हुए अपने बयान में कहा कि कुछ दिन पहले संघ प्रमुख मोहन भागवत ने स्वीकार किया था कि आरएसएस न एक पंजीकृत संगठन है और न ही वह कर चुकाता है और अब सामने आया है कि अमेरिका में लॉबिंग के लिए भारी मात्रा में धन खर्च किया है।
जयराम ने संघ को छद्म राष्ट्रवादी संगठन बताते हुए आरोप लगाया किया कि पहली बार नहीं है कि आरएसएस जिसकी स्वतंत्रता आंदोलन के साथ विश्वासघात, महात्मा गांधी और अंबेडकर का विरोध तथा संविधान और राष्ट्रीय ध्वज पर हमला करने की लंबी परंपरा रही है ने राष्ट्रीय हितों के साथ विश्वासघात किया है।
पाकिस्तान की लॉबिंग फर्म को नियुक्ति
कांग्रेस मीडिया विभाग के प्रमुख पवन खेड़ा ने तंज कसते हुए कहा कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ अमेरिका की सरकार में अपना प्रभाव बढ़ाने के लिए एक ऐसी लॉ¨बग कंपनी को करोड़ों रुपए दे रहा है जो कंपनी पाकिस्तान के लिए भी काम यही काम कर रही है और संघ का असली चेहरा देख लो भक्तों।
पार्टी की डिजिटल मीडिया विभाग की प्रमुख सुप्रिया श्रीनेत ने भी इसको लेकर संघ को घेरते हुए कहा कि मोहन भागवत ने कहा था कि आरएसएस व्यक्तियों का एक समूह है तो फिर उसे अमेरिका में लॉबिस्टों की जरूरत क्यों पड़ी, क्या अपना कलंकित इतिहास धोने और दुनिया में कट्टरता फैलाने के लिए।
