कांग्रेस ने अमेरिका में पाकिस्तान की लॉबिंग करने वाले फर्म की सर्विस लेने पर RSS को घेरा

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली। कांग्रेस ने पाकिस्तान के लिए लॉबिंग करने वाले लॉबिंग फर्म को अमेरिका में अपनी लॉबिंग के लिए रखने का राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ पर आरोप लगाया संघ ने राष्ट्रीय हितों के साथ विश्वासघात किया है। कांग्रेस के संचार महासचिव जयराम रमेश ने मीडिया में सामने आए अमेरिकी सीनेट के दस्तावेजों का हवाला देते हुए कहा कि अब हमें पता चला है कि आरएसएस ने अमेरिका में अपने हितों की रक्षा के लिए पाकिस्तान की आधिकारिक लॉबिंग शाखा अमेरिकी लॉ फर्म स्क्वॉयर पैटन बोग्स (एसपीबी) को नियुक्त करने में अच्छी-खासी रकम खर्च की है।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

कांग्रेस का RSS पर गंभीर आरोप जयराम रमेश ने गुरूवार को एक्स पर एक स्क्रीनशॉट साझा करते हुए अपने बयान में कहा कि कुछ दिन पहले संघ प्रमुख मोहन भागवत ने स्वीकार किया था कि आरएसएस न एक पंजीकृत संगठन है और न ही वह कर चुकाता है और अब सामने आया है कि अमेरिका में लॉबिंग के लिए भारी मात्रा में धन खर्च किया है।

जयराम ने संघ को छद्म राष्ट्रवादी संगठन बताते हुए आरोप लगाया किया कि पहली बार नहीं है कि आरएसएस जिसकी स्वतंत्रता आंदोलन के साथ विश्वासघात, महात्मा गांधी और अंबेडकर का विरोध तथा संविधान और राष्ट्रीय ध्वज पर हमला करने की लंबी परंपरा रही है ने राष्ट्रीय हितों के साथ विश्वासघात किया है।

पाकिस्तान की लॉबिंग फर्म को नियुक्ति कांग्रेस मीडिया विभाग के प्रमुख पवन खेड़ा ने तंज कसते हुए कहा कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ अमेरिका की सरकार में अपना प्रभाव बढ़ाने के लिए एक ऐसी लॉ¨बग कंपनी को करोड़ों रुपए दे रहा है जो कंपनी पाकिस्तान के लिए भी काम यही काम कर रही है और संघ का असली चेहरा देख लो भक्तों।