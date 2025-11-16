Language
    पीएम मोदी और रामफोसा की द्विपक्षीय बैठक के लिए व्यापक एजेंडा तैयार, उच्चायुक्त बोले- 'साझेदारी की मजबूती को तैयार'

    By Jeet Kumar Edited By: Jeet Kumar
    Updated: Sun, 16 Nov 2025 05:40 AM (IST)

    आइएएनएस, नई दिल्ली। भारत में दक्षिण अफ्रीका के उच्चायुक्त अनिल सूकलाल ने शनिवार को कहा कि दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति सिरिल रामफोसा और प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अगले सप्ताह जोहानिसबर्ग में जी-20 नेताओं के शिखर सम्मेलन से इतर होने वाली द्विपक्षीय बैठक के लिए एक व्यापक एजेंडा तैयार किया गया है।

    जी-20 नेताओं का शिखर सम्मेलन 22 और 23 नवंबर को दक्षिण अफ्रीका के सबसे बड़े शहर जोहानिसबर्ग में होने वाला है। सूकलाल ने कहा कि राष्ट्रपति रामफोसा और प्रधानमंत्री मोदी के बीच बैठक में न केवल वर्तमान द्विपक्षीय संबंधों की स्थिति पर विचार किया जाएगा, बल्कि सुरक्षा सहयोग, लोगों से लोगों के बीच संपर्क आदि जैसे क्षेत्रों में सहयोग के नए क्षेत्रों पर भी विमर्श किया जाएगा।

    उन्होंने कहा, ''भारत रंगभेद के खिलाफ हमारे संघर्ष और हमारे मुक्ति संग्राम का समर्थन करने वाले चुनिंदा देशों में से एक था। 1994 में लोकतंत्र बनने के बाद से हमारे संबंध काफी प्रगाढ़ हुए हैं। भारत हमारा तीसरा सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार और हमारे सबसे महत्वपूर्ण वैश्विक साझेदारों में से एक है। हमारे संबंधों की नींव बहुत गहरी है। द्विपक्षीय व्यापार के संदर्भ में हमारा सहयोग बहुत जीवंत है और यह निरंतर बढ़ रहा है।''

    उन्होंने कहा, ''जहां तक व्यापार, निवेश और सांस्कृतिक सहयोग की बात है तो जैसा कि आप जानते हैं, खेल और संस्कृति हमारे संबंधित देशों के बीच संबंधों को मजबूत करने के संदर्भ में हमारे सहयोग का एक प्रमुख स्तंभ हैं।

    ग्लोबल साउथ के देश होने के नाते, भारत और दक्षिण अफ्रीका, हम दोनों ने शोषण और उपनिवेशवाद को झेला है और एक कठिन अतीत से बाहर आए हैं। लेकिन, हम दोनों आज ग्लोबल साउथ के अग्रणी देश हैं।'

    'ग्लोबल साउथ के मुद्दों को उठाने के लिए पीएम मोदी का बहुत सम्मान हैं'

    ग्लोबल साउथ की सामूहिक आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी द्वारा किए गए निरंतर प्रयासों और योगदान की सराहना करते हुए सूकलाल ने कहा, ''यह सर्वविदित है कि अफ्रीकी महाद्वीप में प्रधानमंत्री मोदी का वैश्विक स्तर पर बहुत सम्मान है।

    दक्षिण अफ्रीका में उनका बहुत सम्मान किया जाता है और हम उन्हें एक महत्वपूर्ण वैश्विक नेता के रूप में देखते हैं जो अफ्रीका सहित ग्लोबल साउथ के मुद्दों को उठा रहे हैं।

    एक दशक से भी कम समय में प्रधानमंत्री मोदी की यह चौथी दक्षिण अफ्रीका यात्रा होगी। मुझे लगता है कि वह उन भारतीय प्रधानमंत्रियों में से एक हैं जो सबसे अधिक बार दक्षिण अफ्रीका गए हैं। यह दर्शाता है कि भारत अफ्रीकी महाद्वीप के साथ अपने संबंधों को कितना महत्व देता है।''