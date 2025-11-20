Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    कोलंबो सुरक्षा सम्मेलन के NSA की बैठक दिल्ली में आज, इन देशों के समकक्षों की मेजबानी करेंगे डोभाल

    By Jeet Kumar Edited By: Jeet Kumar
    Updated: Thu, 20 Nov 2025 06:59 AM (IST)

    कोलंबो सुरक्षा सम्मेलन के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों की सातवीं बैठक 20 नवंबर को दिल्ली में होगी। इसमें प्रतिभागी एनएसए हिंद महासागर क्षेत्र में क्षेत्रीय सुरक्षा बढ़ाने के लिए साझेदारी को औरमजबूत करने के तरीकों पर चर्चा करेंगे। विदेश मंत्रालय ने बताया कि राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल मालदीव, मॉरीशस, श्रीलंका और बांग्लादेश सहित सदस्य देशों के अपने समकक्षों की मेजबानी करेंगे।

    prefferd source google
    Hero Image

    कोलंबो सुरक्षा सम्मेलन के NSA की बैठक दिल्ली में आज (फाइल फोटो)

    पीटीआई, नई दिल्ली। कोलंबो सुरक्षा सम्मेलन के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों की सातवीं बैठक 20 नवंबर को दिल्ली में होगी। इसमें प्रतिभागी एनएसए हिंद महासागर क्षेत्र में क्षेत्रीय सुरक्षा बढ़ाने के लिए साझेदारी को और मजबूत करने के तरीकों पर चर्चा करेंगे।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    विदेश मंत्रालय ने बताया कि राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल मालदीव, मॉरीशस, श्रीलंका और बांग्लादेश सहित सदस्य देशों के अपने समकक्षों की मेजबानी करेंगे। सेशेल्स एक पर्यवेक्षक देश के रूप में भाग लेगा और मलेशिया को अतिथि देश के रूप में आमंत्रित किया गया है।

    कोलंबो सुरक्षा सम्मेलन का गठन सुरक्षा के महत्वपूर्ण मामलों पर सदस्य देशों के बीच घनिष्ठ सहयोग को बढ़ावा देने तथा ¨हद महासागर क्षेत्र में क्षेत्रीय सुरक्षा बढ़ाने के लिए साझेदारी को मजबूत करने के लिए किया गया था।

    विदेश मंत्रालय ने कहा कि एनएसए की सातवीं बैठक में समुद्री सुरक्षा, आतंकवाद और कट्टरपंथ का मुकाबला, अंतरराष्ट्रीय संगठित अपराध का मुकाबला, साइबर सुरक्षा जैसे मुद्दों पर चर्चा की जाएगी।

    एनएसए डोभाल से उनके बांग्लादेशी समकक्ष ने की मुलाकात

    बांग्लादेश के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार (एनएसए) खलीलुर रहमान ने बुधवार को भारत के अपने समकक्ष अजीत डोभाल से मुलाकात की। बांग्लादेश उच्चायोग के एक बयानके अनुसार, रहमान ने कोलंबो सुरक्षा सम्मेलन के संचालन और प्रमुख द्विपक्षीय मुद्दों पर चर्चा की। उन्होंने एनएसए डोभाल को बांग्लादेश आने का निमंत्रण भी दिया।

    बांग्लादेश उच्चायोग के बयान में कहा गया है कि कोलंबो सुरक्षा सम्मेलन (सीएससी) की सातवीं एनएसए स्तरीय बैठक में भाग लेने के लिए खलीलुर रहमान के नेतृत्व में बांग्लादेश प्रतिनिधिमंडल ने दिल्ली में भारत के एनएसए अजीत डोभाल और उनकी टीम से मुलाकात की। उन्होंने सीएससी के कामकाज और प्रमुख द्विपक्षीय मुद्दों पर चर्चा की। रहमान सातवें एनएसए सीएससी सम्मेलन के लिए बांग्लादेशी प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व कर रहे हैं।