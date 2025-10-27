Language
    कोल्ड्रिफ कफ सीरप मौत मामले में धरपकड़ तेज, पुलिस ने कंपनी के एमआर को हिरासत में लिया

    By Deepak Gupta Edited By: Deepak Gupta
    Updated: Mon, 27 Oct 2025 05:00 AM (IST)

    मध्य प्रदेश में कोल्ड्रिफ कफ सीरप से 24 बच्चों की मौत के मामले में पुलिस ने कंपनी के मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव सतीश वर्मा को हिरासत में लिया है। यह गिरफ्तारी डॉ. प्रवीण सोनी से पूछताछ के बाद हुई। डॉ. सोनी समेत पांच मुख्य आरोपी पहले से ही छिंदवाड़ा जिला जेल में बंद हैं। सतीश वर्मा से पूछताछ के बाद और खुलासे होने की संभावना है।

    कोल्ड्रिफ कफ सीरप।


    डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। कोल्ड्रिफ कफ सीरप से मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा, पांढुर्णा और बैतूल जिले में 24 बच्चों की मौत के मामले में कार्रवाई जारी है। पुलिस ने रविवार को कोल्ड्रिफ सीरप कंपनी मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव (एमआर) सतीश वर्मा को हिरासत में लिया। सतीश को छिंदवाड़ा के कुकड़ा जगत स्थित आवास से पकड़ा गया।

    बताया जा रहा है कि आरोपित डॉ. प्रवीण सोनी से पूछताछ के बाद ये अहम सुराग मिला था। एमआर से पूछताछ के बाद कुछ और अहम राजफाश हो सकते हैं। इस बीच, जमानत के लिए प्रयास में जुटे डॉ. प्रवीण सोनी की परासिया स्थित स्थानीय अदालत में सोमवार को पेशी है।

    कोल्ड्रिफ कफ सीरप कांड के मुख्य पांच आरोपित इस समय छिंदवाड़ा की जिला जेल में बंद हैं। आरोपितों में श्रीसन फार्मास्यूटिकल का मालिक जी. रंगनाथन, डॉ. प्रवीण सोनी शिशु रोग विशेषज्ञ, के. माहेश्वरी केमिकल एनालिस्ट, सौरभ जैन फार्मासिस्ट, राजेश सोनी ड्रग सप्लायर शामिल हैं।

