कोल्ड्रिफ कफ सीरप मामला: क्यों रंगनाथन को गुपचुप तरीके से छिंदवाड़ा लेकर आई SIT? 24 बच्चों की मौत का आरोपी है श्रीसन फार्मास्युटिकल का मालिक

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। मध्य प्रदेश में कोल्ड्रिफ कफ सीरप प्रकरण की जांच में एसआईटी फूंक-फूंककर कदम रख रही है। 24 बच्चों की मौत के बाद आरोपितों के खिलाफ लोगों में गुस्सा है, इसलिए इस बार एसआईटी गुपचुप तरीके से श्रीसन फार्मास्युटिकल के मालिक जी. रंगनाथन को लेकर चेन्नई गई।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

इसी तरह, शुक्रवार रात एसआईटी उसे लेकर गुपचुप वापस भी आ गई। उसे चेन्नई से फ्लाइट से नागपुर लाया गया और सड़क मार्ग से सीधे परासिया ले जाया गया। बताया जाता है कि पुलिस को उस पर हमले का इनपुट मिला था।

कोर्ट परिसर में हुई थी धक्का-मुक्की बता दें कि 10 अक्टूबर को रंगनाथन को परासिया कोर्ट में पेश किया गया था। उस समय मृतक बच्चों के स्वजन के अलावा बड़ी संख्या में भीड़ कोर्ट परिसर में मौजूद थी। उस समय रंगनाथन के साथ धक्का-मुक्की की गई। उसके खिलाफ फांसी दो के नारे भी लगे थे। पुलिस ने किसी तरह उसे सुरक्षित निकाल लिया था।