Weather: पहाड़ से लेकर मैदानों तक ठंड की आहट, तापमान में गिरावट से बढ़ेगी ठिठुरन

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। दिल्ली सहित देश भर में पिछले कुछ दिनों में मौसम में अचानक बदलाव देखने को मिल रहा है। हवा में नमी और तापमान में गिरावट महसूस की जा रही है। वहीं बीते दिनों हुई बारिश के बाद मौसम में अचानक बदलाव हुआ है।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

अचानक मौसम में हुए बदलाव से यह माना जा रहा है कि इस साल दिल्ली सहित पूरे उत्तर भारत में ठंड समय से पहले दस्तक दे सकती है। पिछले हफ्ते श्रीनगर में हुई बर्फबारी ने जम्मू-कश्मीर और मैदानी इलाकों में बारिश ने ठंड बढ़ा दी है।

इस साल समय से पहले दस्तक दे सकती है ठंड पहाड़ी राज्यों की बात करें तो हिमाचल प्रदेश में पिछले हफ्ते बर्फबारी का सिलसिला जारी रहा और निचले इलाकों में बारिश भी हुई, जिसके चलते हिमाचल और पंजाब में तापमान में गिरावट देखने को मिली। दिल्ली समिति कई मैदानी राज्यों में अचानक मौसम बदलने से तापमान में गिरावट की वजह से यह अनुमान लगाया जा रहा है कि इस साल ठंड समय से पहले दस्तक दे सकती है।