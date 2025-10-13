Language
    Weather: पहाड़ से लेकर मैदानों तक ठंड की आहट, तापमान में गिरावट से बढ़ेगी ठिठुरन

    By Digital Desk Edited By: Deepak Gupta
    Updated: Mon, 13 Oct 2025 06:00 AM (IST)

    देश के पहाड़ी और मैदानी क्षेत्रों में ठंड का प्रभाव महसूस होने लगा है। तापमान में गिरावट के साथ ठिठुरन बढ़ने की आशंका है। मौसम विभाग के अनुसार, आने वाले दिनों में तापमान और कम हो सकता है, जिससे ठंड और बढ़ेगी। लोगों को सावधानी बरतने की सलाह दी गई है।

    पहाड़ से लेकर मैदानों तक ठंड की आहट (फाइल)


    डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। दिल्ली सहित देश भर में पिछले कुछ दिनों में मौसम में अचानक बदलाव देखने को मिल रहा है। हवा में नमी और तापमान में गिरावट महसूस की जा रही है। वहीं बीते दिनों हुई बारिश के बाद मौसम में अचानक बदलाव हुआ है।

    अचानक मौसम में हुए बदलाव से यह माना जा रहा है कि इस साल दिल्ली सहित पूरे उत्तर भारत में ठंड समय से पहले दस्तक दे सकती है। पिछले हफ्ते श्रीनगर में हुई बर्फबारी ने जम्मू-कश्मीर और मैदानी इलाकों में बारिश ने ठंड बढ़ा दी है।

    इस साल समय से पहले दस्तक दे सकती है ठंड

    पहाड़ी राज्यों की बात करें तो हिमाचल प्रदेश में पिछले हफ्ते बर्फबारी का सिलसिला जारी रहा और निचले इलाकों में बारिश भी हुई, जिसके चलते हिमाचल और पंजाब में तापमान में गिरावट देखने को मिली। दिल्ली समिति कई मैदानी राज्यों में अचानक मौसम बदलने से तापमान में गिरावट की वजह से यह अनुमान लगाया जा रहा है कि इस साल ठंड समय से पहले दस्तक दे सकती है।

    पहाड़ी इलाकों में शीत लहर और बर्फबारी का अनुमान

    आईएमडी के अनुसार, ला नीना के कारण भारत के कई हिस्सों में खासकर उत्तर भारत में कड़ाके की ठंड पड़ने की संभावना है। पहाड़ी इलाकों में शीत लहर और बर्फबारी भी बढ़ सकती है। आईएमडी ने अक्टूबर में देश के ज्यादातर हिस्सों में सामान्य से अधिक बारिश होने का अनुमान लगाया है।

    तापमान में गिरावट से बढ़ेगी ठिठुरन

    आने वाले दिनों में सामान्य से अधिक तेज हवाएं चलेंगी, जिसका सीधा असर ठंड पर पड़ेगा। यह तापमान में गिरावट के साथ ठिठुरन को भी बढ़ाएगी।

