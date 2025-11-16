Language
    कोकीन तस्करी मामले में ई़डी ने 100 से ज्यादा 'म्यूल' खाते किए फ्रीज, 70 लाख रुपये कैश बरामद

    By Digital Desk Edited By: Deepak Gupta
    Updated: Sun, 16 Nov 2025 07:25 PM (IST)

    प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने कोकीन तस्करी मामले में बड़ी कार्रवाई करते हुए 100 से अधिक 'म्यूल' खातों को फ्रीज किया है, जिनका इस्तेमाल तस्करी के पैसे को ठिकाने लगाने के लिए किया जा रहा था। छापेमारी में 70 लाख रुपये से अधिक की नकदी भी बरामद हुई है। 

    कोकीन तस्करी मामले में ई़डी का एक्शन।

    डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने दिल्ली में कथित मादक पदार्थों की तस्करी से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में तलाशी के दौरान 110 'म्यूल' बैंक खातों को फ्रीज कर दिया है और 70 लाख रुपये नकद जब्त किए हैं। जिनका इस्तेमाल दुबई स्थित क्रिप्टोकरेंसी वॉलेट के लिए किया जा रहा था।

    म्यूल बैंक खातों का उपयोग अवैध धन हस्तांतरित करने के लिए किया जाता है और वास्तविक या नकली ग्राहक आईडी का दुरुपयोग करके खोले जाते हैं।

    दिल्ली-एनसीआर और जयपुर में पांच ठिकानों पर छापेमारी

    ईडी ने 82.53 किलोग्राम कोकीन की जब्ती से संबंधित नवंबर 2024 की नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की शिकायत पर संज्ञान लेने के बाद 14 नवंबर को छापेमारी की। ईडी ने तलाशी के दौरान दिल्ली-एनसीआर और जयपुर में पांच ठिकानों पर छापेमारी की गई।

    जब्त की गई ड्रग की कीमत एनसीबी द्वारा 900 करोड़ रुपये आंकी गई थी और केंद्रीय मादक पदार्थ रोधी एजेंसी ने पांच लोगों को गिरफ्तार किया था। जिनके एक ऑनलाइन सट्टेबाजी नेटवर्क से जुड़े होने के संकेत मिले हैं।

    110 'म्यूल' खाते फ्रीज

    ईडी के बयान में कहा गया है, 'ऑपरेशन के दौरान 110 प्रमुख बैंक खाते फ्रीज हो गए, जिनमें 73 यूपीआई आईडी और डिजिटल वॉलेट से जुड़े थे, जिनका उपयोग सट्टेबाजी संचालन से संबंधित लेनदेन को संभालने के लिए सक्रिय रूप से किया जा रहा था।'

    इसमें कहा गया है कि तलाशी के दौरान जब्त किए गए कुछ दस्तावेज और डिजिटल उपकरण धन के हस्तांतरण के लिए दुबई स्थित क्रिप्टोकरेंसी वॉलेट के उपयोग को दर्शाते हैं। ईडी ने कहा कि 70 लाख रुपये नकद, 'आपत्तिजनक' दस्तावेज, डिजिटल उपकरण और वित्तीय रिकॉर्ड भी जब्त किए गए।

    (समाचार एजेंसी पीटीआई के इनपुट के साथ)