आपदा प्रबंधन पर CM सिद्दरमैया ने की बैठक, भारी बारिश से जान गंवाने वालों के परिवारों को 5 लाख देने की घोषणा

बेंगलुरु, एजेंसी। कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु में मूसलाधार बारिश ने भारी तबाही मचाई है। बारिश के कारण शहर के कई पेड़ उखड़ गए हैं। जल-जमाव की वजह से जन-जीवन अस्त व्यस्त हो गया। इस प्राकृतिक आपदा में अब-तक पांच लोगों की मौत हो चुकी है।

मुख्यमंत्री सिद्दरमैया ने मंगलवार को मानसून के मौसम को देखते हुए आपदा प्रबंधन पर सभी जिला आयुक्तों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बैठक की। इस बात की जानकारी उन्होंने खुद दी। सीएम ने कहा, ''राज्य में भारी वर्षा के कारण मरने वाले व्यक्तियों के परिवारों के लिए प्रत्येक को 5 लाख रुपये देने की घोषणा की गई है।''

We have conducted a meeting via video conferencing with all District Commissioners on disaster management, in view of the monsoon season. Rs 5 lakhs each has been announced for the families of the persons who have died due to heavy rainfall in the state: Karnataka CM Siddaramaiah pic.twitter.com/gcb8OwiG5I