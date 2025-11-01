'बहुत ज्यादा गरीबी से मुक्त हुआ केरल', सीएम पिनाराई विजयन ने की घोषणा
केरल के मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन ने विधानसभा में घोषणा की कि राज्य अब 'बहुत ज्यादा गरीबी' से मुक्त हो गया है। कांग्रेस के नेतृत्व वाले यूडीएफ विपक्ष ने इस दावे को धोखाधड़ी बताते हुए सत्र का बहिष्कार किया। विपक्ष ने सदन से वॉकआउट किया और सरकार पर गलत जानकारी देने का आरोप लगाया। मुख्यमंत्री विजयन ने विपक्ष के आरोपों का जवाब दिया और कहा कि सरकार ने अपने वादे पूरे किए हैं।
डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। केरल के मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन ने शनिवार (01 नवंबर, 2025) को विधानसभा में घोषणा की कि राज्य बहुत ज्यादा गरीबी से मुक्त हो गया है। विजयन ने केरल 'पिरवी' (स्थापना दिवस) के मौके पर बुलाए गए सदन के एक खास सत्र में यह घोषणा की।
कांग्रेस के नेतृत्व वाले यूडीएफ विपक्ष ने राज्य सरकार के दावे को "पूरी तरह से धोखाधड़ी" बताया और विरोध में सत्र का बहिष्कार किया। जैसे ही विशेष विधानसभा सत्र शुरू हुआ विपक्ष के नेता वीडी सतीशन ने कहा कि रूल 300 के जरिए मुख्यमंत्री का बयान "पूरी तरह से धोखाधड़ी" और हाउस के नियमों की "अवमानना" थी।
विपक्ष ने विशेष सत्र से किया वॉकआउट
सतीसन ने कहा, "इसलिए, हम इसमें शामिल नहीं हो सकते और सत्र का पूरी तरह से बॉयकॉट कर रहे हैं।" इसके बाद विपक्ष ने नारे लगाते हुए हाउस से वॉकआउट कर दिया और कहा कि यह दावा "धोखाधड़ी" है, "शर्मनाक" है।
सीएम विजयन ने क्या कहा?
विपक्ष के आरोप का जवाब देते हुए मुख्यमंत्री विजयन ने कहा कि जब यूडीएफ "धोखाधड़ी" कहता है तो वह अपने ही व्यवहार की बात कर रहा होता है। उन्होंने कहा, "हम वही कहते हैं जो हम लागू कर सकते हैं। हमने जो कहा था, उसे लागू किया है। यही हमारा विपक्ष के नेता को जवाब है।"
